Начальник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов запевняє, що "вагнеревців" до Мінська перекидали російські спецслужби і це не було спецоперацією СБУ.

Джерело: Коментар буданова держагенції "Укрінформ".

Пряма мова Буданова: "Достатня кількість фактів свідчить про те, що це спецоперація російських спецслужб.

По-перше, десятки людей із досвідом бойових дій в гібридних конфліктах у різних країнах, у тому числі на Донбасі, з’явились у столиці Білорусі прямо напередодні доленосних президентських виборів.

По-друге, лише необізнана людина може повірити у казку, ніби цих "наївних" бойовиків могли обманом затягнути до Мінська.

Усі ці так звані "приватні" військові компанії працюють у прямому підпорядкуванні російських силових структур та ніколи не діють без їхнього дозволу чи координації. Навіть, якщо виконують "приватні" замовлення".

По-третє, дуже докладну фейкову версію про буцімто причетність СБУ до появи "вагрнерівців" у Мінську опублікували російські спецслужби у російському виданні "Комсомольская правда" 6 серпня. Тобто, вже через тиждень після затримання бойовиків білоруськими силовиками та публічних звинувачень на адресу Росії з боку білоруської влади у втручанні у внутрішні справи Білорусі та спроби вплинути на результати виборів.

По-четверте, паралельно цю версію стали підтримувати в українському публічному просторі деякі політологи та соціальні мережі, які можна впевнено називати проросійськими".

Деталі: На думку Буданова, російські спецслужби готували фейкову версію про нібито причетність СБУ завчасно. Він упевнений, що своїх бойовиків Росія перекинула до Мінська для тиску на владу Білорусі.

Відповідаючи на питання, чому версія про спецоперацію СБУ з’явилася в українських ЗМІ, він відповів: "З одного боку, цю тему підтримують російські агенти інформаційного впливу в Україні, закріплюючи вигідну Росії версію подій… З другого боку, напередодні виборів українські політичні сили чи корупційно-бізнесові клани вирішили використати ситуацію задля критики влади і запускають на базі російського фейку свої додаткові інформаційні хвилі".

Що цьому передувало:

Згідно з інформацією джерел УП українські спецслужби готували масштабну операцію із затримання групи бойовиків ПВК Вагнера, для чого виманили їх до Білорусі. Однак після того, як силовики доповіли про ці плани Офісу президента, спецоперація провалилася.

Передісторія: