Естонія закликала розслідувати обставини ймовірного отруєння Навального

Глава МЗС Естонії Урмас Рейнсалу закликав розслідувати обставини ймовірного отруєння російського опозиціонера Алексєя Навального.

Про це естонський дипломат у четвер написав у своєму Twitter, повідомляє "Європейська правда".

"Дуже стурбований новинами про ймовірне отруєння опозиційного лідера Навального. Обставини повинні бути розслідувані, і якщо звинувачення мають підстави, винні мають понести покарання", - зазначив Рейнсалу.

Він побажав Навальному якнайшвидшого одужання.

Глава МЗС Литви Лінас Лінкявічюс раніше заявив про стурбованість повідомлення щодо ймовірного отруєння Навального.

Нагадаємо, вранці 20 серпня російський опозиційний політик Алексєй Навальний потрапив до реанімації.

Його речниця Кіра Ярмиш розповіла, що Навальному стало зле в літаку на рейсі з сибірського міста Томська до Москви. Літак екстрено сів у Омську, Навального на швидкій відвезли до лікарні з отруєнням.

Зараз Навальний перебуває в реанімації. Його підключили до апарату "штучного дихання". Ярмиш припускає, що політика отруїли чимось, підмішаним у чай.

Пізніше Ярмиш повідомила, що Навальний впав у кому.