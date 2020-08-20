Эстония призвала расследовать обстоятельства предполагаемого отравления Навального
Глава МИД Эстонии Урмас Рейнсалу призвал расследовать обстоятельства предполагаемого отравления российского оппозиционера Алексееве Навального.
Об этом эстонский дипломат в четверг написал в своем Twitter, сообщает "Европейская правда".
"Очень обеспокоен новостями о возможном отравлении оппозиционного лидера Навального. Обстоятельства должны быть расследованы, и если обвинения имеют основания, виновные должны понести наказание", - отметил Рейнсалу.
Глава МИД Литвы Линас Линкявичюс ранее заявил об обеспокоенности сообщением о вероятном отравлении Навального.
Напомним, утром 20 августа российский оппозиционный политик Алексей Навальный попал в реанимацию.
Его пресс-секретарь Кира Ярмыш рассказала, что Навальному стало плохо в самолете на рейсе из сибирского города Томска в Москву. Самолет экстренно сел в Омске, Навального на скорой увезли в больницу с отравлением.
Сейчас Навальный находится в реанимации. Его подключили к аппарату ИВЛ. Ярмыш предполагает, что политика отравили чем-то, подмешанным в чай.
Позже Ярмыш сообщила, что Навальный впал в кому.