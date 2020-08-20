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Эстония призвала расследовать обстоятельства предполагаемого отравления Навального

Четверг, 20 августа 2020, 12:19

Глава МИД Эстонии Урмас Рейнсалу призвал расследовать обстоятельства предполагаемого отравления российского оппозиционера Алексееве Навального.

Об этом эстонский дипломат в четверг написал в своем Twitter, сообщает "Европейская правда".

"Очень обеспокоен новостями о возможном отравлении оппозиционного лидера Навального. Обстоятельства должны быть расследованы, и если обвинения имеют основания, виновные должны понести наказание", - отметил Рейнсалу.

Он пожелал Навальному скорейшего выздоровления.

Глава МИД Литвы Линас Линкявичюс ранее заявил об обеспокоенности сообщением о вероятном отравлении Навального.

Напомним, утром 20 августа российский оппозиционный политик Алексей Навальный попал в реанимацию.

Его пресс-секретарь Кира Ярмыш рассказала, что Навальному стало плохо в самолете на рейсе из сибирского города Томска в Москву. Самолет экстренно сел в Омске, Навального на скорой увезли в больницу с отравлением.

Сейчас Навальный находится в реанимации. Его подключили к аппарату ИВЛ. Ярмыш предполагает, что политика отравили чем-то, подмешанным в чай.

Позже Ярмыш сообщила, что Навальный впал в кому.

Темы: НавальныйЭстонияРосcиячрезвычайное происшествие


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