Кабмін відмовляється представляти потерпілих у справі "Роттердам+" – Ситник

Директор НАБУ Артем Ситник заявляє, що Кабмін відмовляється представляти інтереси потерпілих у справі "Роттердам+", вважаючи, що ці інтереси повинна представляти прокуратура.

Джерело: інтерв’ю Ситника "Українській правді"

Пряма мова: "Коли вже були оголошені підозри, коли слідство вважало, що спричинені збитки, тоді виникає наступне питання: а як же їх стягувати, ці збитки, хто буде їх відшкодовувати.

Сама суть підозри зводиться до того, що дійсно ці надмірні витрати були покладені на всіх нас, на всіх громадян України. І тому мною, детективами був ініційований лист, звернення до прем’єр-міністра, на той час ще Гончарука… потім ми такий самий лист направили на адресу нового прем’єра.

І логіка цього листа була така, що суспільство є потерпілим, прохання забезпечити представництво інтересів у кримінальному провадженні. Але ми отримали відповідь, що потрібно, щоб представляла інтереси саме прокуратура.

Але якщо ми почитаємо закон про прокуратуру, там написано, що прокуратура представляє інтереси потерпілого, коли компетентний орган відмовився.

І на сьогоднішній день ця переписка звелась до того, що дійсно ми маємо певну відмову представляти інтереси в цій справі".

Деталі: Ситник розповів про робочу зустріч, ініційовану детективами в НАБУ, на якій були присутні керівники і НКРЕКП, і "Енергоринку", і енергетичного комітету парламенту, і представники Міністерства енергетики. Учасники дійшли одностайної думки, що формула була необґрунтована і спричинила збитки.

Пряма мова: "І цей протокол, і певні матеріали по справі були скеровані до Кабінету міністрів. Але відповідь така, що все ж таки, на їхню думку, ці інтереси повинна представляти прокуратура.

Я з цим частково не згоден, тому що прокуратура представляє інтереси, коли компетентний орган відмовляється це робити. Прямої відмови немає, але при цьому є певна рекомендація.

Зараз слідство по цій справі зупинене, оце одне з незакритих питань, які ми повинні закрити – хто буде представляти інтереси".

Деталі: За словами Ситника, справа щодо формули "Роттердам+" не закрита, а зупинена "на підставі того, що є невиконані міжнародно-правові доручення по цій справі".

Окрім представництва інтересів потерпілих у справі і міжнародно-правових доручень, директор НАБУ назвав одним з незакритих питань експертизи у справі.

З власних джерел УП стало відомо про результат другої експертизи: вона показала, що неможливо встановити збитки за весь період дії формули.

Що передувало: Раніше НАБУ оголосило підозри шести особам у справі "Роттердам +", серед яких, крім голови НКРЕКП Дмитра Вовка (зараз переховується за кордоном) і Володимира Євдокимова (виходить під заставу в 2 млн грн і зараз очолює ДП "Оператор ринку"), були керівник відділу НКРЕКП, заступник керівника відділу НКРЕКП і два представника менеджменту ДТЕК Ріната Ахметова.

Співробітникам комісії слідчі інкримінують використання службового становища з метою одержання неправомірної вигоди третіми особами, вчинене за попередньою змовою, а працівникам "ДТЕК" - пособництво в зловживанні посадовими особами НКРЕКП службовими повноваженнями в інтересах третіх осіб, що спричинило тяжкі наслідки для громадських і державних інтересів.

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