Кабмин отказывается представлять потерпевших по делу "Роттердам +" – Сытник

Директор НАБУ Артем Сытник заявляет, что Кабмин отказывается представлять интересы потерпевших по делу "Роттердам +", считая, что эти интересы должна представлять прокуратура.

Источник: интервью Сытника "Украинской правде"

Прямая речь: "Когда уже были объявлены подозрения, когда следствие считало, что причинены убытки, тогда возникает следующий вопрос: а как же их взимать, эти убытки, кто будет их возмещать.

Сама суть подозрения сводится к тому, что действительно эти чрезмерные расходы были возложены на всех нас, всех граждан Украины. И поэтому мною, детективами было инициировано письмо, обращение к премьер-министру, в то время еще Гончаруку... потом мы такое же письмо направили в адрес нового премьера.

И логика этого письма была такова, что общество является потерпевшим, просьба обеспечить представительство интересов в уголовном производстве. Но мы получили ответ, что нужно, чтобы представляла интересы именно прокуратура.

Но если мы почитаем закон о прокуратуре, там написано, что прокуратура представляет интересы потерпевшего, когда компетентный орган отказался.

И на сегодняшний день эта переписка свелась к тому, что действительно мы имеем определенный отказ представлять интересы в этом деле".

Детали: Сытник рассказал о рабочей встрече, инициированной детективами в НАБУ, на которой присутствовали руководители и НКРЕКП, и "Энергорынок", и энергетического комитета парламента, и представители Министерства энергетики. Участники пришли к единодушному мнению, что формула была необоснованна и причинила убытки.

Прямая речь: "И этот протокол, и определенные материалы по делу были направлены в Кабинет министров. Но ответ таков, что все же, по их мнению, эти интересы должна представлять прокуратура.

Я с этим частично не согласен, потому что прокуратура представляет интересы, когда компетентный орган отказывается это делать. Прямого отказа нет, но при этом есть определенная рекомендация.

Сейчас следствие по этому делу остановлено, это одно из незакрытых вопросов, которые мы должны закрыть – кто будет представлять интересы".

Детали: По словам Сытника, дело по формуле "Роттердам +" не закрыто, а приостановлено "на основании того, что есть невыполненные международно-правовые поручения по этому делу".

Кроме представительства интересов потерпевших по делу и международно-правовых поручений, директор НАБУ назвал одним из незакрытых вопросов экспертизы по делу.

Из собственных источников УП стало известно о результате второй экспертизы: она показала, что невозможно установить убытки за весь период действия формулы.

Что предшествовало: Ранее НАБУ объявило подозрения шести лицам по делу "Роттердам +", среди которых, кроме Дмитрия Вовка (сейчас скрывается за границей) и Владимира Евдокимова (выходит под залог в 2 млн грн и сейчас возглавляет ГП "Оператор рынка"), были руководитель отдела НКРЭКУ, заместитель руководителя отдела НКРЭКУ и два представителя менеджмента ДТЭК Рината Ахметова.

Сотрудникам комиссии следователи инкриминируют использование служебного положения с целью получения неправомерной выгоды третьими лицами, совершенное по предварительному сговору, а работникам "ДТЭК" - пособничество в злоупотреблении должностными лицами НКРЭКУ служебными полномочиями в интересах третьих лиц, повлекшее тяжкие последствия для общественных и государственных интересов.

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