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СБУ назвала фейком заяву ФСБ про нібито зрив спецоперації України

Четвер, 20 серпня 2020, 16:43

Служба безпеки України назвала фейком інформацію, яку в четвер поширила ФСБ РФ про нібито спробу України викрасти одного з лідерів сепаратистів.

Джерело: СБУ в Telegram

Дослівно: "Сьогодні у засобах масової інформації шириться заява ФСБ Російської Федерації, яка відзвітувала про черговий "успіх" – нібито вона зірвала спецоперацію СБУ і затримала групу осіб, що збиралися викрасти одного з бойовиків, який воював на Донбасі.

Служба безпеки України наголошує, що оприлюднена інформація є продовженням ланцюгу звичайних фейків російської сторони. І навіть цей фейк свідчить – РФ захищає та підтримує бойовиків".

Деталі: У спецслужбі нагадали, що кожен, хто воював на боці окупантів, має понести за це відповідальність, і СБУ "працює над цим завданням у щоденному режимі".

Нагадаємо: Федеральна служба безпеки Росії заявила у четвер, що нібито запобігла спробі спецслужб України викрасти на території РФ "громадянина Російської Федерації, одного з лідерів народного ополчення Донбасу, який брав активну участь у бойових діях проти ЗСУ".

Українська правда
Теми: СБУФСБОРДЛО


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