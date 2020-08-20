СБУ назвала фейком заявление ФСБ о якобы срыве спецоперации Украины

Служба безопасности Украины назвала фейком информацию, которую в четверг распространила ФСБ РФ о якобы попытке Украины похитить одного из лидеров сепаратистов.

Источник: СБУ в Telegram

Дословно: "Сегодня в средствах массовой информации ширится заявление ФСБ Российской Федерации, которая отчиталась об очередном "успехе" – якобы она сорвала спецоперацию СБУ и задержала группу лиц, которые собирались похитить одного из боевиков, который воевал на Донбассе.

Служба безопасности Украины подчеркивает, что обнародованная информация является продолжением цепи обычных фейков российской стороны. И даже этот фейк свидетельствует - РФ защищает и поддерживает боевиков".

Детали: В спецслужбе напомнили, что каждый, кто воевал на стороне оккупантов, должен понести за это ответственность, и СБУ "работает над этим заданием в ежедневном режиме".

Напомним: Федеральная служба безопасности России заявила в четверг, что якобы предотвратила попытку спецслужб Украины похитить на территории РФ "гражданина Российской Федерации, одного из лидеров народного ополчения Донбасса, который принимал активное участие в боевых действиях против ВСУ".