Представник ОРДО в ТКГ про хамську поведінку РФ: Мінський процес перетворили на фарс

Росія жорстко продавлює в рамках Тристоронньої контактної групи політичну суб'єктивізацію ОРДЛО.

Джерело: залучений до роботи ТКГ в якості представника ОРДО журналіст Сергій Гармаш у Facebook

Пряма мова: "Всі її дії, в тому числі і перемир'я, спрямовані тільки на це - узаконити в тілі України ракову пухлину "русского мира". Вчора на ТКГ це було особливо помітно. Вони вже відкрито говорять про "делегації ОРДЛО", хоча ОРДЛО не є членами ТКГ і відповідно не можуть мати в ній ніякої делегації".

Деталі: Журналіст за результатами двох днів переговорів зазначає, що Росія принципово займає позицію спостерігача, а не учасника процесу, хоча саме РФ контролює маріонеткові "делегації ОРДЛО" і веде себе відкрито по-хамськи, перевертаючи Мінський процес з ніг на голову.

Гармаш зазначає, що це його особиста позиція як громадянина України і жителя Донбасу, він говорить, що не схильний робити поспішних висновків, але закликає міжнародну сторону не закривати очі на жахливу поведінку Росії і закликати її до відповідальності.

Пряма мова: "Звертаюся до ОБСЄ і західних партнерів. Якщо ви дійсно хочете мирного діалогу, а не створення грунту для реального громадянського конфлікту, не закривайте очі на те, що Мінський процес перетворено на фарс. Якщо ТКГ - це Росія Україна і ОБСЄ, то діалог повинен вестися між членами ТКГ, а не аватарами РФ з Донецька і Луганська, які нічого не вирішують, а тому і не відповідають за свої дії.

Після цього поста мене можуть звинуватити у зриві стратегічних планів, може навіть назвуть його перешкодою до чергового обміну. Але звільнити 10-100 людей і віддати в рабство 40 мільйонів - це не той результат, який виправдовує угоду з дияволом.

Угоди з дияволом завжди закінчуються погано. Він дасть тобі все, що ти хочеш, але потім забере у мільйон разів більше.

Розмінування, нові КПВВ, мир - це все чудово. Але це не абстрактні поняття - це частини того цілого, яке називається "війна". Вона йде. Вона - реальність. І війна ведеться не заради миру. Війна ведеться за цінності. Тому, проміняти ці цінності на мир, - значить зробити всі жертви війни, в тому числі і людські, безглуздими. А це означає, що мир все одно не буде довгим, що війна знову спалахне, з іще більшою силою, поки не буде відновлена ​​справедливість...

Ще раз: або нормальний діалог, або в жопу таку "дипломатію"! Називати чорне білим я не буду! Але і виходити з процесу добровільно не стану, не чекайте!".

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