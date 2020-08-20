Представитель ОРДО в ТКГ о хамском поведении РФ: Минский процесс превращен в фарс
Россия жестко продавливает в рамках Трехсторонней контактной группы политическую субьективизацию ОРДЛО.
Источник: привлеченный к работе ТКГ в качестве представителя ОРДО журналист Сергей Гармаш у Facebook
Прямая речь: "Все ее действия, в том числе и перемирие, направлены только на это – узаконить в теле Украины раковую опухоль "русского мира". Вчера на ТКГ это было особенно заметно. Они уже открыто говорят о "делегации ОРДЛО", хотя ОРДЛО не являются членами ТКГ и соответственно не могут иметь в ней никакой делегации".
Детали: Журналист по результатам двух дней переговоров отмечает, что Россия принципиально занимает позицию наблюдателя, а не участника процесса, хотя именно РФ контролирует марионеточные "делегации ОРДЛО" и ведет себя открыто по-хамски, переворачивая Минский процесс с ног на голову.
Гармаш отмечает, что это его личная позиция как гражданина Украины и жителя Донбасса, он говорит, что не склонен делать скоропалительных выводов, но призывает международную сторону на закрывать глаза на непотребное поведение России и призвать ее к ответственности.
Прямая речь: "Обращаюсь к ОБСЕ и западным партнерам. Если вы действительно хотите мирного диалога, а не создания почвы для реального гражданского конфликта, не закрывайте глаза на то, что Минский процесс превращен в фарс. Если ТКГ - это Россия Украина и ОБСЕ, то диалог должен вестись между членами ТКГ, а не аватарами РФ из Донецка и Луганска, которые ничего не решают, а потому и не отвечают за свои действия.
После этого поста меня могут обвинить в срыве стратегических планов, может даже назовут его помехой к очередному обмену. Но освободить 10-100 человек и отдать в рабство 40 миллионов - это не тот результат, который оправдывает сделку с дьяволом. Сделки с дьяволом всегда заканчиваются плохо. Он даст тебе все, что ты хочешь, но потом заберёт в миллион раз больше.
Разминирование, новые КПВВ, мир – это все замечательно. Но это не абстрактные понятия – это части того целого, которое называется "война". Она идет. Она – реальность. И война ведётся не ради мира. Война ведётся за ценности. Поэтому, променять эти ценности на мир, - значит сделать все жертвы войны, в том числе и человеческие, бессмысленными. А это значит, что мир все равно не будет долгим, что война снова вспыхнет, с еще большей силой, пока не будет восстановлена справедливость…
Ещё раз: или нормальный диалог, или в жопу такую "дипломатию"! Называть чёрное белым я не буду! Но и выходить из процесса добровольно не стану, не ждите!".
Предыстория:
- 19 августа привлеченный к работе ТКГ в качестве представителя ОРДО журналист Сергей Гармаш сообщил, что на видео-заседании ТКГ представители России заблокировали переговоры, а глава украинской делегации Леонид Кравчук пообещал обратиться в Верховную Раду с просьбой пересмотреть постановление, которое, по мнению ОРДЛО , нарушает Минские соглашения.
- Позже пресс-служба президента по итогам заседания ТКГ сообщила, что "с целью интенсификации Минского переговорного процесса, занимая проактивную позицию, украинская сторона во время работы группы по политическим вопросам подчеркнула необходимость выполнения Парижских договоренностей лидеров "Нормандской четверки", в частности продолжения работы над законодательством в целях имплементации "формулы Штайнмайера"".
- Также в сообщении пресс-службы президента говорилось, что "Леонид Кравчук проинформировал участников ТКГ о направлении в рамках подготовки к местным выборам в Украине обращения к Верховной Раде с предложением рассмотреть вопрос о соответствии постановления Верховной Рады "О назначении очередных местных выборов в 2020 году" Закону Украины "Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей", а также Комплексу мер по выполнению Минских соглашений, который был поддержан резолюцией Совета Безопасности ООН 2202 (2015)".