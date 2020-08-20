Представитель ОРДО в ТКГ о хамском поведении РФ: Минский процесс превращен в фарс

Россия жестко продавливает в рамках Трехсторонней контактной группы политическую субьективизацию ОРДЛО.

Источник: привлеченный к работе ТКГ в качестве представителя ОРДО журналист Сергей Гармаш у Facebook

Прямая речь: "Все ее действия, в том числе и перемирие, направлены только на это – узаконить в теле Украины раковую опухоль "русского мира". Вчера на ТКГ это было особенно заметно. Они уже открыто говорят о "делегации ОРДЛО", хотя ОРДЛО не являются членами ТКГ и соответственно не могут иметь в ней никакой делегации".

Детали: Журналист по результатам двух дней переговоров отмечает, что Россия принципиально занимает позицию наблюдателя, а не участника процесса, хотя именно РФ контролирует марионеточные "делегации ОРДЛО" и ведет себя открыто по-хамски, переворачивая Минский процесс с ног на голову.

Гармаш отмечает, что это его личная позиция как гражданина Украины и жителя Донбасса, он говорит, что не склонен делать скоропалительных выводов, но призывает международную сторону на закрывать глаза на непотребное поведение России и призвать ее к ответственности.

Прямая речь: "Обращаюсь к ОБСЕ и западным партнерам. Если вы действительно хотите мирного диалога, а не создания почвы для реального гражданского конфликта, не закрывайте глаза на то, что Минский процесс превращен в фарс. Если ТКГ - это Россия Украина и ОБСЕ, то диалог должен вестись между членами ТКГ, а не аватарами РФ из Донецка и Луганска, которые ничего не решают, а потому и не отвечают за свои действия.

После этого поста меня могут обвинить в срыве стратегических планов, может даже назовут его помехой к очередному обмену. Но освободить 10-100 человек и отдать в рабство 40 миллионов - это не тот результат, который оправдывает сделку с дьяволом. Сделки с дьяволом всегда заканчиваются плохо. Он даст тебе все, что ты хочешь, но потом заберёт в миллион раз больше.

Разминирование, новые КПВВ, мир – это все замечательно. Но это не абстрактные понятия – это части того целого, которое называется "война". Она идет. Она – реальность. И война ведётся не ради мира. Война ведётся за ценности. Поэтому, променять эти ценности на мир, - значит сделать все жертвы войны, в том числе и человеческие, бессмысленными. А это значит, что мир все равно не будет долгим, что война снова вспыхнет, с еще большей силой, пока не будет восстановлена справедливость…

Ещё раз: или нормальный диалог, или в жопу такую "дипломатию"! Называть чёрное белым я не буду! Но и выходить из процесса добровольно не стану, не ждите!".

Предыстория: