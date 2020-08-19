Кравчук дебютував у ТКГ. В ОРДЛО одразу ж намагались зірвати зустріч у нормандському форматі

На відео-засіданні Тристоронньої контактної групи з врегулювання ситуації на Донбасі представники ОРДЛО заблокували переговори, глава української делегації Леонід Кравчук пообіцяв звернутися до Верховної Ради з проханням переглянути постанову, яка, на думку ОРДЛО, порушує Мінські угоди.

Джерело: залучений до роботи ТКГ в якості представника ОРДО журналіст Сергій Гармаш у Facebook

Деталі: Гармаш повідомляє, що нині Кравчук дебютував на переговорах. За спостереженнями журналіста, щоб зірвати майбутню зустріч Нормандської четвірки на рівні зовнішньополітичних радників, представники ОРДЛО фактично заблокували переговори, ставлячи умовою скасування однієї з постанов ВР, яка, на їхню думку, порушує Мінські угоди. В результаті переговорів, які йшли 2 дні, Кравчук, за словами Гармаша, проявив дипломатичний підхід.

Пряма мова: "Вчора вони (ОРДЛО -ред.) тупо, 4 години, повторювали одне й те саме, не звертаючи уваги ні на які аргументи. Ми розмовляли зі стіною. Сьогодні повторилася та сама історія. Чесно кажучи, я б зірвався і пояснив їм юридичною мовою, що постанова відрізняється від закону і т.д. А Макарич пройшов "між краплинами". Він пообіцяв звернутися до Ради з проханням переглянути цю постанову, якщо переговори будуть розблоковані і він зможе проінформувати депутатів про плідну роботу делегації.

Нічого конкретного, але тепер росіянам буде складно зірвати зустріч радників Н-4, на яку так не хочеться їхати Козаку після його знаменитого листа, де він заявив, що більше не братиме "в цьому" участь. Принаймні Захід це зрозуміє однозначно не на користь РФ.

Загалом, на мій погляд, дебют Кравчука в делегації дуже вдалий. І вже сьогодні, на другий день його занурення в реальний Мінський процес, мені здається, його погляди на спілкування з тією стороною стали більш реалістичними. Поки все. Робота самої ТКГ ще триває, тому деталей і конкретики давати поки не можу".

Передісторія: