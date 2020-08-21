Зеленський оголосив про свої плани на День Незалежності
24 серпня президент Володимир Зеленський та його дружина Олена візьмуть участь в урочистих заходах з нагоди 29-ї річниці Незалежності України.
Джерело: Офіс президента у Telegram
Дослівно: "У Києві, на Михайлівській площі, глава держави з дружиною долучаться до церемонії вшанування пам’яті полеглих захисників України".
Деталі: А на Софійській площі Зеленський виступить з промовою з нагоди 29-ї річниці незалежності України та вручить державні нагороди.
Що було раніше: Президент Володимир Зеленський підписав указ "Про відзначення 29-ї річниці незалежності України".
Згідно з планом президента, 23 серпня в Україні відбудеться урочисте підняття Державного прапора.
А 24 серпня у Києві, інших населених пунктах передбачається проведення урочистостей за участю представників органів державної влади, місцевого самоврядування, учасників ООС/АТО та громадськості.
Крім того, проведуть церемонії покладання квітів до пам'ятних знаків та місць поховань видатних діячів українського державотворення, борців за незалежність, загиблих учасників Революції Гідності, учасників ООС/АТО.
Передісторія:
- На початку липня 2019 року Зеленський заявив, що вирішив скасувати військовий парад на День Незалежності 24 серпня, а зекономлені кошти вручити військовим у вигляді премій.
- П’ятий президент Петро Порошенко назвав це рішення свого наступника "не дуже далекоглядним".
- У 2019 році Зеленський провів парад без військових та військової техніки.