Зеленский объявил свои планы на День Независимости

24 августа президент Владимир Зеленский и его жена Елена примут участие в торжественных мероприятиях по случаю 29-й годовщины Независимости Украины.

Источник: Офис президента в Telegram

Дословно: "В Киеве, на Михайловской площади, глава государства с супругой присоединятся к церемонии почтения памяти павших защитников Украины".

Детали: А на Софийской площади Зеленский выступит с речью по случаю 29-й годовщины независимости Украины и вручит государственные награды.

Что было раньше: Президент Владимир Зеленский подписал указ "О праздновании 29-й годовщины независимости Украины".

Согласно плану президента, 23 августа в украине состоится торжественное поднятие Государственного флага.

А 24 августа в Киеве, других населенных пунктах предусматривается проведение торжеств с участием представителей органов государственной власти, местного самоуправления, участников ООС/АТО и общественности.

Кроме того, проведут церемонии возложения цветов к памятным знакам и местам захоронений выдающихся деятелей украинского государства, борцов за независимость, погибших участников Революции Достоинства, участников ООС/АТО.

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