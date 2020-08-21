Зеленский объявил свои планы на День Независимости
24 августа президент Владимир Зеленский и его жена Елена примут участие в торжественных мероприятиях по случаю 29-й годовщины Независимости Украины.
Источник: Офис президента в Telegram
Дословно: "В Киеве, на Михайловской площади, глава государства с супругой присоединятся к церемонии почтения памяти павших защитников Украины".
Детали: А на Софийской площади Зеленский выступит с речью по случаю 29-й годовщины независимости Украины и вручит государственные награды.
Что было раньше: Президент Владимир Зеленский подписал указ "О праздновании 29-й годовщины независимости Украины".
Согласно плану президента, 23 августа в украине состоится торжественное поднятие Государственного флага.
А 24 августа в Киеве, других населенных пунктах предусматривается проведение торжеств с участием представителей органов государственной власти, местного самоуправления, участников ООС/АТО и общественности.
Кроме того, проведут церемонии возложения цветов к памятным знакам и местам захоронений выдающихся деятелей украинского государства, борцов за независимость, погибших участников Революции Достоинства, участников ООС/АТО.
Предыстория:
- В начале июля 2019 года президент Владимир Зеленский решил отменить военный парад на День Независимости 24 августа, а сэкономленные средства отдать военным в виде премий.
- Пятый президент Петр Порошенко назвал такое решение "не очень дальновидным".
- В 2019 году Зеленский провел парад без военных и военной техники.