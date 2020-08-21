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Лукашенко пообіцяв розібратися з білорусами "у найближчі дні"

П'ятниця, 21 серпня 2020, 14:07
Лукашенко пообіцяв розібратися з білорусами у найближчі дні

Виконуючий обов'язки президента Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що "в найближчі дні вирішить" проблему мирних акцій протесту в Білорусі.

Джерело: Лукашенко, передає кореспондент БЕЛТА

Пряма мова: "У Мінську, ще десь, комусь не подобається. Це природно. Але це не повинно вас хвилювати, це моя проблема, яку я повинен вирішувати, і ми її вирішуємо. І, повірте, в найближчі дні вирішимо".

Деталі: З такою заявою Олександр Лукашенко виступив перед робітниками агрокомбінату "Дзержинський".

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Що передувало:

  • У Білорусі вже 13-й день поспіль тривать масштабні акції і страйки на підприємствах. 
  • Координаційна рада білоруської опозиції виступає за проведення перевиборів і мирну передачу влади.
  • Олександр Лукашенко, який виконує обов'язки президента Білорусі, назвав створення опозицією координаційної ради спробою захоплення влади в країні.  

"Українська правда" в Threads

Теми: ЛукашенкоБілорусьвиборицензура
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