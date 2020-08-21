Лукашенко пообіцяв розібратися з білорусами "у найближчі дні"

Виконуючий обов'язки президента Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що "в найближчі дні вирішить" проблему мирних акцій протесту в Білорусі.



Джерело: Лукашенко, передає кореспондент БЕЛТА

Пряма мова: "У Мінську, ще десь, комусь не подобається. Це природно. Але це не повинно вас хвилювати, це моя проблема, яку я повинен вирішувати, і ми її вирішуємо. І, повірте, в найближчі дні вирішимо".

Деталі: З такою заявою Олександр Лукашенко виступив перед робітниками агрокомбінату "Дзержинський".

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