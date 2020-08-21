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Лукашенко пообещал разобраться с белорусами "в ближайшие дни"

Пятница, 21 августа 2020, 14:07
Лукашенко пообещал разобраться с белорусами в ближайшие дни

Исполняющий обязанности президента Беларуси Александр Лукашенко заявил, что "в ближайшие дни решит" проблему мирных акций протеста в Беларуси.

Источник: Лукашенко, передает корреспондент БЕЛТА

Прямая речь: "В Минске, еще где-то, кому-то не нравится. Это естественно. Но это не должно вас волновать, это моя проблема, которую я должен решать, и мы ее решаем. И, поверьте, в ближайшие дни решим".

Детали: С таким заявление Александр Лукашенко выступил перед рабочими агрокомбината "Дзержинский".

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Что предшествовало:

  • В Беларуси уже 13-й день подряд продолжаются масштабные акции и забастовки на предприятиях.
  • Координационный совет белорусской оппозиции выступает за проведение перевыборов и мирную передачу власти.
  • Александр Лукашенко, который исполняет обязанности президента Беларуси, назвал создание оппозицией координационного совета попыткой захвата власти в стране.

"Украинская правда" в Threads

Темы: ЛукашенкоБеларусьвиборыцензура
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