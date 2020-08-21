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Представник уряду в Раді: підписані Порошенком документи в Мінську застаріли

П'ятниця, 21 серпня 2020, 18:07
Представник уряду в Раді: підписані Порошенком документи в Мінську застаріли

Представник Кабінету міністрів у Верховній Раді Василь Мокан назвав Мінські угоди "застарілими" та виступив за їх оновлення і осучаснення.

Джерело: Мокан на телебаченні та у Facebook

Пряма мова: "Україна займає проактивну позицію, яка знаходить розуміння у наших партнерів по нормандському формату Німеччини та Франції, щодо необхідності оновлення Мінських угод. На моє глибоке переконання, підписані ще Порошенком документи у Мінську сьогодні є морально і юридично застарілими.

Особливо, коли йдеться про усунення такої небезпечної прогалини у послідовності пунктів Мінських угод - спочатку вибори, а потім контроль за кордоном".

Деталі: Як відомо, українська сторона наполягає, що за Мінськими домовленостями, вибори на тимчасово окупованій території мають відбутися згідно із українським законодавством, після відновлення контролю над кордоном відповідно. Росія та її маріонетки з ОРДЛО напролягають на першочерговому проведенні "виборів".

Водночас Мокан погодився з думкою представника ОРДО в ТКГ журналіста Сергія Гармаша щодо нахабної поведінки РФ. Він назвав слова журналіста емоційним постом, який має раціональне зерно.

Додатково: Окремо Мокан наголосив, що зараз триває активна переговорна робота МЗС із міжнародними партнерами стосовно створення окремого переговорного майданчика для деокупації Криму. Він запевнив, що Україна не дозволить "забути" про цю проблему.

Українська правда

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Теми: Мінські угоди
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