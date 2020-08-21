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Представитель Кабмина в Раде: подписанные Порошенко документы в Минске устарели

Пятница, 21 августа 2020, 18:07

Представитель Кабинета министров в Верховной Раде Василий Мокан назвал Минские соглашения "устаревшими" и выступил за их обновление и осовременивание.

Источник: Мокан на телевидении и в Facebook

Прямая речь: "Украина занимает проактивную позицию, которая находит понимание у наших партнеров по нормандскому формату Германии и Франции, о необходимости обновления Минских соглашений. По моему глубокому убеждению, подписанные еще Порошенко документы в Минске сегодня являются морально и юридически устаревшими.

Особенно, когда речь идет об устранении такого опасного пробела в последовательности пунктов Минских соглашений - сначала выборы, а затем контроль за границей".

Детали: Как известно, украинская сторона настаивает, что согласно Минским договоренностям, выборы на временно оккупированной территории должны состояться согласно украинскому законодательству, после возобновления контроля над границей соответственно. Россия и ее марионетки из ОРДЛО напролягають на первоочередном проведении "выборов".

В то же время Мокан согласился с мнением представителя ОРДО в ТКГ журналиста Сергея Гармаша относительно хамского поведения РФ. Он назвал слова журналиста эмоциональным постом, который имеет рациональное зерно.

Дополнительно: Отдельно Мокан отметил, что сейчас идет активная переговорная работа МИД с международными партнерами о создании отдельной переговорной площадки для деоккупации Крыма. Он заверил, что Украина не позволит "забыть" об этой проблеме.

Украинская правда
Темы: Минские соглашения


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