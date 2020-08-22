Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

Другий день поспіль коронавірус реєструють у понад 200 буковинців

Субота, 22 серпня 2020, 00:14

21 серпня коронавірусну хворобу виявили у 208 мешканців Буковини. Таку ж кількість випадків захворювання підтвердили і 20 серпня.

Джерело: голова Чернівецької ОДА Сергій Осачук у facebook

Деталі: Як і 20 серпня, так і 21, обласна лабораторія дослідила 752 зразки. Наразі загальна кількість зареєстрованих випадків COVID-19 в Чернівецькій області становить 8713. Окрім того, 21 серпня одужали 42 людини, всього – 5806. 

За словами голови ОДА, завантаженість лікарень області складає 70-80%, в деяких випадках – 100%.

Що передувало: 20 серпня коронавірус підтвердили у 208 буковинців. 

Нагадаємо:

  • За добу 20 серпня коронавірусну хворобу підтвердили 2 106 особам, було госпіталізовано 487 хворих, померли 23 пацієнта із COVID-19.

Українська правда
Теми: коронавірусЧернівецька область


powered by lun.ua
Головне сьогодні

Новини 21 серпня: звільнення Холодницького, отруєння Навального, Білорусь

відеоЛуческу в "Динамо" дебютував з перемоги, ультрас "привітали", увірвавшись на трибуну

Дружина Зеленського розповіла про боротьбу з коронавірусом: Досі почуваюся винною

Лукашенко знайшов винного у протестах – це США

Лукашенко пообіцяв розібратися з білорусами "у найближчі дні"

Лікарі назвали можливий діагноз Навального: порушення обміну речовин

Усі новини...
коронавірус
Дружина Зеленського розповіла про боротьбу з коронавірусом: Досі почуваюся винною
Шмигаль пояснив, чому виділення коштів з Covid-фонду на дороги було правильним рішенням
Мінфін: На боротьбу з коронавірусом вже витратили 25 мільярдів
Останні новини
00:14
Другий день поспіль коронавірус реєструють у понад 200 буковинців
23:57
"Севілья" виграла Лігу Європи
23:48
Тихановська не планує балотуватися на пост президента Білорусі
23:09
Українські шахтарі відповіли Лукашенку: Штрейкбрехерів немає
22:42
Ryanair анонсувала рейси з Києва в Кельн, з Одеси в Дюссельдорф
22:19
Білоруські силовики назвали свою "версію" зникнення людей
22:00
Економічні новини 21 серпня: МВФ, "дірка" в бюджеті, Roshen vs АМКУ
21:49
Бізнес-асоціації закликали уряд зберегти Держпродспоживслужбу
21:27
У Мінську силовики затримали двох російських журналістів і тепер депортують
21:05
Новини 21 серпня: звільнення Холодницького, отруєння Навального, Білорусь
Усі новини...