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Другий день поспіль коронавірус реєструють у понад 200 буковинців

Субота, 22 серпня 2020, 00:14
Другий день поспіль коронавірус реєструють у понад 200 буковинців

21 серпня коронавірусну хворобу виявили у 208 мешканців Буковини. Таку ж кількість випадків захворювання підтвердили і 20 серпня.

Джерело: голова Чернівецької ОДА Сергій Осачук у facebook

Деталі: Як і 20 серпня, так і 21, обласна лабораторія дослідила 752 зразки. Наразі загальна кількість зареєстрованих випадків COVID-19 в Чернівецькій області становить 8713. Окрім того, 21 серпня одужали 42 людини, всього – 5806. 

За словами голови ОДА, завантаженість лікарень області складає 70-80%, в деяких випадках – 100%.

Що передувало: 20 серпня коронавірус підтвердили у 208 буковинців. 

Нагадаємо:

  • За добу 20 серпня коронавірусну хворобу підтвердили 2 106 особам, було госпіталізовано 487 хворих, померли 23 пацієнта із COVID-19.

Українська правда
Теми: коронавірусЧернівецька область
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