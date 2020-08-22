Другий день поспіль коронавірус реєструють у понад 200 буковинців
Субота, 22 серпня 2020, 00:14
21 серпня коронавірусну хворобу виявили у 208 мешканців Буковини. Таку ж кількість випадків захворювання підтвердили і 20 серпня.
Джерело: голова Чернівецької ОДА Сергій Осачук у facebook
Деталі: Як і 20 серпня, так і 21, обласна лабораторія дослідила 752 зразки. Наразі загальна кількість зареєстрованих випадків COVID-19 в Чернівецькій області становить 8713. Окрім того, 21 серпня одужали 42 людини, всього – 5806.
За словами голови ОДА, завантаженість лікарень області складає 70-80%, в деяких випадках – 100%.
Що передувало: 20 серпня коронавірус підтвердили у 208 буковинців.
Нагадаємо:
- За добу 20 серпня коронавірусну хворобу підтвердили 2 106 особам, було госпіталізовано 487 хворих, померли 23 пацієнта із COVID-19.
Українська правда