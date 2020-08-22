Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

Второй день подряд коронавирус регистрируют более чем в 200 буковинцев

Суббота, 22 августа 2020, 00:14

21 августа коронавирусную болезнь обнаружили у 208 жителей Буковины. Такое же количество случаев заболевания подтвердили и 20 августа.

Источник: председатель Черновицкой ОГА Сергей Осачук в facebook

Детали: Как и 20 августа, так и 21, областная лаборатория исследовала 752 образца. Сейчас общее количество зарегистрированных случаев COVID-19 в Черновицкой области составляет 8713. Кроме того, 21 августа выздоровели 42 человека, всего – 5806.

По словам председателя ОГА, загруженность больниц области составляет 70-80%, а в некоторых случаях – 100%.

Что предшествовало: 20 августа коронавирус подтвердили у 208 буковинцев.

Напомним: 

Украинская правда
Темы: коронавирусЧерновицкая область


powered by lun.ua
Главное сегодня

Новости 21 августа: увольнение Холодницкого, отравление Навального, Беларусь

видеоЛуческу в "Динамо" дебютировал с победы, ультрас "поздравили", ворвавшись на трибуну

Жена Зеленского рассказала о борьбе с коронавирусом: До сих пор чувствую себя виноватой

Лукашенко нашел виновного в протестах – это США

Лукашенко пообещал разобраться с белорусами "в ближайшие дни"

Врачи назвали возможный диагноз Навального: нарушение обмена веществ

Все новости...
коронавирус
Жена Зеленского рассказала о борьбе с коронавирусом: До сих пор чувствую себя виноватой
Шмыгаль объяснил, почему выделение средств из Covid-фонда на дороги было правильным решением
Минфин: На ​​борьбу с коронавирусом уже потратили 25 миллиардов
Последние новости
00:14
Второй день подряд коронавирус регистрируют более чем в 200 буковинцев
23:57
"Севилья" выиграла Лигу Европы
23:48
Тихановская не планирует баллотироваться на пост президента Беларуси
23:09
Украинские шахтеры ответили Лукашенко: Штрейкбрехеров нет
22:42
Ryanair анонсировала рейсы из Киева в Кельн, из Одессы в Дюссельдорф
22:19
Белорусские силовики назвали свою "версию" исчезновения людей
22:00
Новости 21 августа: МВФ, "дыра" в бюджете, Roshen vs АМКУ
21:49
Бизнес-ассоциации призвали правительство сохранить Госпродпотребслужбу
21:27
В Минске силовики задержали двух российских журналистов и теперь депортируют
21:05
Новости 21 августа: увольнение Холодницкого, отравление Навального, Беларусь
Все новости...
Подпишитесь на наши уведомления!