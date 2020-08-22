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Второй день подряд коронавирус регистрируют более чем в 200 буковинцев

Суббота, 22 августа 2020, 00:14
Второй день подряд коронавирус регистрируют более чем в 200 буковинцев

21 августа коронавирусную болезнь обнаружили у 208 жителей Буковины. Такое же количество случаев заболевания подтвердили и 20 августа.

Источник: председатель Черновицкой ОГА Сергей Осачук в facebook

Детали: Как и 20 августа, так и 21, областная лаборатория исследовала 752 образца. Сейчас общее количество зарегистрированных случаев COVID-19 в Черновицкой области составляет 8713. Кроме того, 21 августа выздоровели 42 человека, всего – 5806.

По словам председателя ОГА, загруженность больниц области составляет 70-80%, а в некоторых случаях – 100%.

Что предшествовало: 20 августа коронавирус подтвердили у 208 буковинцев.

Напомним: 

Украинская правда
Темы: коронавирусЧерновицкая область
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