На Рівненщині майже на 100 осіб зросло число хворих на коронавірус

21 серпня у Рівненській області зареєстрували 95 нових випадків захворювання на коронавірус.

Джерело: голова Рівненської ОДА Віталій Коваль у facebook

Деталі: Захворіли 9 мешканців обласного центру, 13 – Рокитнівського району та 24 – Дубенського району. Вік нових хворих від 5 до 83 років.

"Таким чином в Рівненській області наразі маємо 8383 випадки захворювань на коронавірусну хворобу", – написав голова ОДА.

Число летальних випадків не змінилось, наразі померли 116 хворих. Подолали хворобу 6003 особи, зокрема 21 серпня одужав 61 хворий. В роботі лабораторій області залишається 455 зразків.

Що передувало: Станом на вечір 20 серпня у Рівненській області зареєстрували 94 випадки захворювання на коронавірус.

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