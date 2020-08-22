На Рівненщині майже на 100 осіб зросло число хворих на коронавірус
Субота, 22 серпня 2020, 02:26
21 серпня у Рівненській області зареєстрували 95 нових випадків захворювання на коронавірус.
Джерело: голова Рівненської ОДА Віталій Коваль у facebook
Деталі: Захворіли 9 мешканців обласного центру, 13 – Рокитнівського району та 24 – Дубенського району. Вік нових хворих від 5 до 83 років.
"Таким чином в Рівненській області наразі маємо 8383 випадки захворювань на коронавірусну хворобу", – написав голова ОДА.
Число летальних випадків не змінилось, наразі померли 116 хворих. Подолали хворобу 6003 особи, зокрема 21 серпня одужав 61 хворий. В роботі лабораторій області залишається 455 зразків.
Що передувало: Станом на вечір 20 серпня у Рівненській області зареєстрували 94 випадки захворювання на коронавірус.
Нагадаємо:
- За добу 20 серпня коронавірусну хворобу підтвердили 2 106 особам, було госпіталізовано 487 хворих, померли 23 пацієнта із COVID-19.
Українська правда