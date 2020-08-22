На Ровенщине почти на 100 человек возросло число больных коронавирусом
21 августа в Ровенской области зарегистрировали 95 новых случаев заболевания коронавирусом.
Источник: председатель Ровенской ОГА Виталий Коваль в facebook
Детали: Заболели 9 жителей областного центра, 13 – Рокитновского района и 24 – Дубенского района. Возраст новых больных от 5 до 83 лет.
"Таким образом в Ровенской области сейчас имеем 8383 случая заболеваний коронавирусной болезнью", – написал глава ОГА.
Число летальных случаев не изменилось, на данный момент умерли 116 больных. Преодолели болезнь 6003 человека, в частности 21 августа выздоровел 61 больной. В работе лабораторий области остается 455 образцов.
Что предшествовало: По состоянию на вечер 20 августа в Ровенской области зарегистрировали 94 случая заболевания коронавирусом.
Напомним:
- За сутки 20 августа коронавирусную болезнь подтвердили 2106 лицам, были госпитализированы 487 больных, умерли 23 пациента с COVID-19.