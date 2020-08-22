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На Ровенщине почти на 100 человек возросло число больных коронавирусом

Суббота, 22 августа 2020, 02:26

21 августа в Ровенской области зарегистрировали 95 новых случаев заболевания коронавирусом.

Источник: председатель Ровенской ОГА Виталий Коваль в facebook

Детали: Заболели 9 жителей областного центра, 13 – Рокитновского района и 24 – Дубенского района. Возраст новых больных от 5 до 83 лет.

"Таким образом в Ровенской области сейчас имеем 8383 случая заболеваний коронавирусной болезнью", – написал глава ОГА.

Число летальных случаев не изменилось, на данный момент умерли 116 больных. Преодолели болезнь 6003 человека, в частности 21 августа выздоровел 61 больной. В работе лабораторий области остается 455 образцов.

Что предшествовало: По состоянию на вечер 20 августа в Ровенской области зарегистрировали 94 случая заболевания коронавирусом. 

Напомним: 

Украинская правда
Темы: коронавирусРовенская область


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