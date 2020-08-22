Очередной антирекорд: в Украине 2328 случаев коронавируса за сутки

За прошедшие сутки, 21 августа, в Украине обнаружили 2328 случаев коронавируса, 37 больных умерло и 657 выздоровело.

Источник: данные СНБО

Детали: Больше всего случаев (291) зафиксировано в Харьковской области. 210 новых больных обнаружили в Одесской, 208 – в Черновицкой области.

В Киеве 179 случаев коронавируса и 7 смертей от болезни (наибольший показатель в Украине) за сутки.

Кроме того, 5 жизней унес COVID-19 в Черновицкой области, 4 – в Харьковской, по 3 – во Львовской, Ивано-Франковской и Закарпатской.

Что предшествовало: За сутки 20 августа коронавирусную болезнь подтвердили 2106 лицам, были госпитализированы 487 больных, умерли 23 пациента с COVID-19.

Перед этим сразу три антирекорда было зафиксировано за сутки 19 августа: коронавирусную болезнь подтвердили 2134 лицам, были госпитализированы 407 больных, умерли 40 пациентов с COVID-19.

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