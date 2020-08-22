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Очередной антирекорд: в Украине 2328 случаев коронавируса за сутки

Суббота, 22 августа 2020, 08:45
Очередной антирекорд: в Украине 2328 случаев коронавируса за сутки

За прошедшие сутки, 21 августа, в Украине обнаружили 2328 случаев коронавируса, 37 больных умерло и 657 выздоровело.

Источник: данные СНБО, министр здравоохранения Максим Степанов

Детали: Больше всего случаев (291) зафиксировано в Харьковской области. 210 новых больных обнаружили в Одесской, 208 – в Черновицкой области.

В Киеве 179 случаев коронавируса и 7 смертей от болезни (наибольший показатель в Украине) за сутки.

Кроме того, 5 жизней унес COVID-19 в Черновицкой области, 4 – в Харьковской, по 3 – во Львовской, Ивано-Франковской и Закарпатской.

Позже министр здравоохранения Максим Степанов на брифинге сообщил, что за минувшие сутки были госпитализированы 450 человек.

Среди новых заболевших – 161 ребенок и 148 медицинских работников.

За сутки проведено 43 360 тестов на коронавирус, из них 22 207 методом ПЦР и 21 153 методом ИФА.

Что предшествовало: За сутки 20 августа коронавирусную болезнь подтвердили 2106 лицам, были госпитализированы 487 больных, умерли 23 пациента с COVID-19.

Перед этим сразу три антирекорда было зафиксировано за сутки 19 августа: коронавирусную болезнь подтвердили 2134 лицам, были госпитализированы 407 больных, умерли 40 пациентов с COVID-19.

Читайте также: Сколько человек заболели COVID-19 в Украине и мире

История коронавируса в Украине: как пришел и распространился по стране

Украинская правда
Темы: коронавирус
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