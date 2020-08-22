Зеленський не хоче міняти Мінськ як майданчик для переговорів ТКГ

Президент Володимир Зеленський не бачить сенсу у зміні Мінська як майданчика для переговорів в рамках тристоронньої контактної групи щодо ситуації на Донбасі.

Джерело: інтерв'ю Зеленського телеканалу "Україна 24", показане в суботу

Пряма мова: "Ми вдячні кожній країні, яка нам пропонує майданчик для цих важливих переговорів, але зараз усі розмови в форматі Мінська відбуваються у відеоформаті через COVID-19. Тому я вважаю, що від майданчику зараз, чи від міста, чи місця це не залежить зовсім. Залежить тільки від людей, які залучені до Тристоронньої контактної групи.

Тому я думаю, що дуже рано говорити про зміну міста. І мені здається, що неправильно особливо зараз це робити… Я не бачу змісту для зміни.

Я вдячний і Казахстану, і багато країн – і Азербайджан нам пропонуавв, і європейські країни. Я думаю, що зараз це не є пріоритетним питанням".