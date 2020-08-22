Зеленский не хочет менять Минск как площадку для переговоров ТКГ

Президент Владимир Зеленский не видит смысла в изменении Минска как площадки для переговоров в рамках трехсторонней контактной группы по ситуации на Донбассе.

Источник: интервью Зеленского телеканала "Украина 24", показанное в субботу

Прямая речь: "Мы благодарны каждой стране, которая нам предлагает площадку для этих важных переговоров, но сейчас все разговоры в формате Минска происходят в видеоформате из-за COVID-19. Поэтому я считаю, что от площади сейчас, от города или места это не зависит вовсе. Зависит только от людей, которые вовлечены в Трехстороннюю контактную группу.

Поэтому я думаю, что слишком рано говорить об изменении города. И мне кажется, что неправильно особенно сейчас это делать... Я не вижу смысла для изменения.

Я благодарен и Казахстану, и многим странам – и Азербайджан нам предлагал, и европейские страны. Я думаю, что сейчас это не является приоритетным вопросом".