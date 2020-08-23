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НАТО відреагував на заяви Лукашенка про можливе застосування військ у Білорусі

Неділя, 23 серпня 2020, 11:27
НАТО відреагував на заяви Лукашенка про можливе застосування військ у Білорусі

Олександр Лукашенко напередодні сказав, що "альтернативний президент", якого "тягнуть" до країни зовнішні сили, може звернутися до НАТО, і блок введе війська до Білорусі, а поблизу білоруських кордонів начебто вже відбуваються "ворушіння військ НАТО". В Альянсі прокоментували ці заяви виконуючого обов'язки президента Білорусі.

Джерело: прессекретарка НАТО Оана Лунгеску, яку цитує Deutsche Welle

Деталі: За її словами, заяви Лукашенка щодо військ НАТО, зокрема про те, що Альянс передислоковує контингент поблизу кордону Білорусі, безпідставні.

Пряма мова: "Як ми вже раніше дали зрозуміти, НАТО не являє собою ніякої загрози для Білорусі або будь-якої іншої країни".

Додатково: У свою чергу, польський уряд назвав заяви Лукашенка "пропагандою", а президент Литви Гітанас Науседа - "повністю безпідставними заявами про уявні зовнішні загрози".

Нагадаємо: Міністр оборони Білорусі Віктор Хренін на нараді за участю Олександра Лукашенка, який виконує обов'язки президента, заявив, що опозиція і деякі "зовнішні сили" нібито можуть використовувати дії силового блоку "зі стабілізації обстановки" як привід для зміни політичного курсу країни.

Він натякнув, що для Білорусі становлять загрозу 18 винищувачів F-16 ВПС США, які були недавно були перекинуті з Німеччини на польську авіабазу Ласк.

"Українська правда" у Threads

Теми: НАТОЛукашенкоБілорусьПольщаСША
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