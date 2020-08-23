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НАТО отреагировал на заявления Лукашенко о возможном применении войск в Беларуси

Воскресенье, 23 августа 2020, 11:27

Александр Лукашенко накануне сказал, что "альтернативный президент", которого "тянут" в страну внешние силы, может обратиться к НАТО, и блок введет войска в Беларусь, а вблизи белорусских границ якобы уже происходят "шевеления войск НАТО". В Альянсе прокомментировали эти заявления исполняющего обязанности президента Беларуси.

Источник: пресс-секретарь НАТО Оана Лунгеску, которую цитирует Deutsche Welle

Детали: По ее словам, заявления Лукашенко относительно войск НАТО, в частности о том, что Альянс передислоцирует контингент вблизи границы Беларуси, безосновательны.

Прямая речь: "Как мы уже ранее дали понять, что НАТО не представляет собой никакой угрозы для Беларуси или любой другой страны".

Дополнительно: В свою очередь, польское правительство назвало заявления Лукашенко "пропагандой", а президент Литвы Гитанас Науседа - "полностью безосновательными заявлениями о мнимых внешних угрозах".

Напомним: Министр обороны Беларуси Виктор Хренин на совещании с участием Александра Лукашенко, который исполняет обязанности президента, заявил, что оппозиция и некоторые "внешние силы" якобы могут использовать действия силового блока "по стабилизации обстановки" как повод для изменения политического курса страны.

Он намекнул, что для Беларуси представляют угрозу 18 истребителей F-16 ВВС США, которые были недавно были переброшены из Германии на польскую авиабазу Ласк.

Темы: НАТОЛукашенкоБеларусьПольшаСША


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