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Лукашенко лякає: "новий президент" попросить НАТО ввести війська

Субота, 22 серпня 2020, 11:30
kremlin.ru

Олександр Лукашенко, який виконує обов'язки президента Білорусі, заявив, що "альтернативний президент", якого "тягнуть" до Білорусі зовнішні сили, може звернутися до НАТО, і блок введе війська до країни.

Джерело: Лукашенко в суботу під час відвідин військового полігону під Гродно, повідомляє державне агентство БЕЛТА

Пряма мова: "Ви бачите, що вони вже тягнуть сюди "альтернативного президента", роблять це всерйоз, оскільки сиплються заяви західних держав про фінансування, підтримку. Військова підтримка в наявності – пересування військ НАТО до кордонів.

Вони все рухають до того, щоб затягнути сюди нібито нового президента. Він звертається до західних держав, в даному випадку НАТО, з метою захисту населення. Вони вводять війська – і на Білорусі можна поставити хрест".

"Все зрозуміло. Як ми і припускали, все йде за планом кольорових революцій із підбурюванням внутрішньополітичної ситуації в країні. Оригінальність і особливість ситуації полягає в тому, що підключений зовнішній фактор, що буває не завжди.

Зазвичай вони розкручують всередині, скидають діючу владу. Але оскільки влада у нас на місці, жорстко опирається (і не тільки чинить опір, але й контролює ситуацію), підключили зовнішній фактор".

Деталі: Лукашенко доручив міністру оборони і командувачу Західним оперативним командуванням докласти всіх зусиль, щоб "захистити насамперед західну перлину Білорусі з центром у Гродно", "з прийняттям найжорсткіших заходів щодо захисту територіальної цілісності нашої країни".

Що передувало: Раніше Лукашенко заявляв, що НАТО нарощує військову потужність і "лязкає гусеницями" біля кордону з Білоруссю.

У НАТО відповіли, що багатонаціональна присутність Альянсу у його східній частині не становить загрози для жодної країни. 

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг підкреслив, що НАТО не несе загрози і не має військового нарощування в регіоні. 

Литва раніше заявляла, що російська військова "допомога" Білорусі означатиме вторгнення в країну.

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Теми: ЛукашенкоБілорусь


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