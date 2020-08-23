У Мінську знову акція протесту, десятки тисяч людей вийшли на вулиці

На площі Незалежності в столиці Білорусі 23 серпня зібралося близько 100 тисяч осіб.

Джерело: TUT.BY, NЕХТА, Радыё Свабода

Деталі: черговий мітинг проти фальсифікацій підсумків президентських виборів і міліцейського свавілля називається "Марш Нової Білорусі".

На Марш до Мінська приїхали люди з різних регіонів країни. Крім того, люди виходять на центральні площі своїх міст.

О 15:30 мітингувальники хвилиною мовчання вшанували пам'ять білорусів, загиблих від рук силовиків, що за наказом влади розганяли мирні акції.

Майдан Незалежності у Мінську вщент заповнений людьми, які не визнають результатів президентських виборів.

Радые Свабода в Ютубі веде пряму трансляцію з масштабної акції.

Дослівно TUT.BY: "Мінськ. На площі Незалежності та прилеглих вулицях зібралося вже понад 100 тисяч осіб".

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