У Мінську знову акція протесту, десятки тисяч людей вийшли на вулиці
На площі Незалежності в столиці Білорусі 23 серпня зібралося близько 100 тисяч осіб.
Джерело: TUT.BY, NЕХТА, Радыё Свабода
Деталі: черговий мітинг проти фальсифікацій підсумків президентських виборів і міліцейського свавілля називається "Марш Нової Білорусі".
На Марш до Мінська приїхали люди з різних регіонів країни. Крім того, люди виходять на центральні площі своїх міст.
О 15:30 мітингувальники хвилиною мовчання вшанували пам'ять білорусів, загиблих від рук силовиків, що за наказом влади розганяли мирні акції.
Майдан Незалежності у Мінську вщент заповнений людьми, які не визнають результатів президентських виборів.
Радые Свабода в Ютубі веде пряму трансляцію з масштабної акції.
Дослівно TUT.BY: "Мінськ. На площі Незалежності та прилеглих вулицях зібралося вже понад 100 тисяч осіб".
Знати більше: "Від визнання до санкцій: як поділився світ у ставленні до "перемоги" Лукашенка"
Жыве Беларусь: перша в світі Telegram-революція
"Лукашенко спалив усі мости на Захід. Навіть підпалив міст до Росії – і зараз його швидко ремонтує"
Передісторія:
- У Білорусі з 9 серпня тривають акції протесту проти фальсифікованих виборів президента.
- У містах республіки проходять мітинги, на підприємствах тривають страйки.
- Опозиція сформувала Координаційну рада і вимагає перевиборів.
- Білоруси відзначають, що їх протест - мирний. Вони вимагають, щоб Лукашенко, який перебуває при владі вже 26 років, пішов з посади.