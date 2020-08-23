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В Минске вновь акция протеста, десятки тысяч людей вышли на улицы

Воскресенье, 23 августа 2020, 15:34
Фото: TUT.BY

На площади Независимости в столице Беларуси 23 августа собралось около 100 тысяч человек.

Источник: TUT.BY, NЕХТА, Радыё Свабода

Детали: Очередной митинг против фальсификаций итогов президентских выборов и милицейского беспредела называется "Марш новой Беларуси".

На Марш в Минск приехали люди из разных регионов страны. Кроме того, люди выходят на центральные площади своих городов.

В 15:30 митингующие минутой молчания почтили память погибших белорусов от рук силовиков, которые по приказу властей разгоняли мирные акции.

Площадь Независимости уже полностью заполнена людьми, которые не признают результатов президентских выборов.

 

Радыё Свабода в Ютубе ведет прямую трансляцию с масштабной акции.

Дословно TUT.BY: "Минск. На площади Независимости и прилегающих улицах собралось уже более 100 тысяч человек".

 

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Предыстория:

  • В Беларуси с 9 августа продолжаются акции протеста против фальсифицированных выборов президента.
  • В городах республики проходят митинги, на предприятиях продолжаются забастовки.
  • Оппозиция сформировала Координационный совет и требует перевыборов.
  • Белорусы отмечают, что их протест – мирный. Они требуют, чтобы Лукашенко, который находится у власти уже 26 лет, ушел с должности.

Темы: БеларусьвиборымитингиЛукаш


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