В Минске вновь акция протеста, десятки тысяч людей вышли на улицы

На площади Независимости в столице Беларуси 23 августа собралось около 100 тысяч человек.

Источник: TUT.BY, NЕХТА, Радыё Свабода

Детали: Очередной митинг против фальсификаций итогов президентских выборов и милицейского беспредела называется "Марш новой Беларуси".

На Марш в Минск приехали люди из разных регионов страны. Кроме того, люди выходят на центральные площади своих городов.

В 15:30 митингующие минутой молчания почтили память погибших белорусов от рук силовиков, которые по приказу властей разгоняли мирные акции.

Площадь Независимости уже полностью заполнена людьми, которые не признают результатов президентских выборов.

Радыё Свабода в Ютубе ведет прямую трансляцию с масштабной акции.

Дословно TUT.BY: "Минск. На площади Независимости и прилегающих улицах собралось уже более 100 тысяч человек".

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