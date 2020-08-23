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Біля Авдіївки бойовики здійснили декілька провокативних пострілів

Неділя, 23 серпня 2020, 17:37

У неділю на Донбасі зафіксовано 1 факт порушення режиму припинення вогню – ворог здійснив декілька неприцільних пострілів зі стрілецької зброї та підствольного гранатомету біля Авдіївки.

Джерело: пресцентр ООС

Дослівно: "Від початку поточної доби на переважній більшості ділянок відповідальності українських підрозділів обстрілів з боку противника не зафіксовано. Водночас, 1 факт порушення режиму припинення вогню з боку російсько-окупаційних військ задокументовано біля Авдіївки.

Поблизу цього населеного пункту ворог здійснив декілька провокативних пострілів зі стрілецької зброї та підствольного гранатомету.

Збройна провокація була неприцільною і не загрожувала життю та здоров’ю наших захисників, тому військовослужбовці Об’єднаних сил вогонь у відповідь не відкривали".

Деталі: У пресцентрі ООС також повідомили, що в День національного прапора в усіх бойових військових частинах Об’єднаних сил в урочистій обстановці відбулась церемонія підняття державного прапору України. Військовослужбовці хвилиною мовчання вшанували своїх бойових побратимів.

Українська правда
Теми: Об'єднані сили на Донбасі


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