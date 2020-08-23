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Возле Авдеевки боевики совершили несколько провокационных выстрелов

Воскресенье, 23 августа 2020, 17:37
Возле Авдеевки боевики совершили несколько провокационных выстрелов

В воскресенье на Донбассе зафиксирован 1 факт нарушения режима прекращения огня – враг совершил несколько неприцельных выстрелов из стрелкового оружия и подствольного гранатомета возле Авдеевки.

Источник: пресс-центр ООС

Дословно: "С начала текущих суток на большинстве участков ответственности украинских подразделений обстрелов со стороны противника не зафиксировано. В то же время, 1 факт нарушения режима прекращения огня со стороны российско-оккупационных войск задокументирован около Авдеевки.

Вблизи этого населенного пункта враг совершил несколько провокационных выстрелов из стрелкового оружия и подствольного гранатомета.

Вооруженная провокация была неприцельной и не угрожала жизни и здоровью наших защитников, поэтому военнослужащие Объединенных сил ответный огонь не открывали".

Детали: В пресс-центре ООС также сообщили, что в День национального флага во всех боевых воинских частях Объединенных сил в торжественной обстановке состоялась церемония поднятия государственного флага Украины. Военнослужащие минутой молчания почтили своих боевых побратимов.

Украинская правда
Темы: Объединенные силы на Донбассе
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