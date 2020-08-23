Мінськ: силовики оточили стелу, протестувальники підійшли впритул

У Мінську, де в неділю проходить масштабна акція протесту проти фальсифікації результатів виборів, представники армії оточили стелу "Мінськ – місто-герой". Протестувальники підійшли до неї, але близько до силовиків не підходять.

Джерело: TUT.BY, білоруська служба Радіо Свобода, Інтерфакс

Деталі: Представниця координаційної ради щодо передачі влади в Білорусі Марія Колеснікова біля готелю "Планета" закликала протестувальників не підходити до силовиків біля стели й не піддаватися на провокації.

Як повідомляє TUT.BY, відстань між протестувальниками й силовиками складає не більше 30 метрів.

Дослівно TUT.BY: "Зараз люди стоять на схилах біля готелю "Планета" і на проспекті Переможців, на бік стели переходити не намагаються. Стела оточена кількома рядами силовиків, іноді вони групами переміщаються всередині оточеного периметра.

Із гучномовців лунають прохання розійтися, люди реагують на це криками "Фу!".

TUT.BY

Деталі: У той же час, як передає кореспондент "Інтерфаксу", по периметру навколо музею на перетині проспекту Переможців і проспекту Машерова встановлені металеві загородження, за огорожами в ланцюг вишикувалося кілька сотень військових. Вони екіпіровані в бронежилети, каски, кожен військовий має при собі автомат Калашникова.

У парку поряд з музеєм припарковано кілька десятків військових вантажівок, парковка біля музею заборонена. Інспектори дорожньої міліції вимагають від водіїв проїжджати мимо, не зупиняючись навіть на червоне світло світлофора.

Пізніше співробітники силових структур змогли витіснити протестувальників з проїжджої частини на тротуар в районі площі Незалежності і далі по проспекту. Рух автотранспорту на проспекті поновлюється.

Замикаючі колони мітингувальників продовжують рух по проспекту Незалежності у бік готелю "Планета", де вже зібралася основна частина учасників акції. Люди заполонили газон перед готелем, а також всю проїжджу частину проспекту Переможців навпроти музею Великої Вітчизняної війни.

Силовики регулярно попереджають мітингувальників про незаконність акції, просять їх розійтися і "не змушувати до активних дій – застосовувати фізичну силу і спецзасоби".

Між оголошеннями, що лунають з гучномовців, встановлених на будівлі стоматології та житлових будинках поруч з музеєм, регулярно транслюються мелодії з фільму "Сімнадцять миттєвостей весни" в дуже низькій якості.

Як повідомляє TUT.BY, люди йдуть до площі Державного прапора і кричать "Резиденція". Туди ж на великій швидкості поїхали близько десяти автобусів.

Що передувало: Раніше міністр оборони Білорусі Віктор Хренін заявив, що в разі порушення порядку біля пам'ятників Другої світової війни учасники протесту матимуть справу з армією.

У неділю в центрі Мінська знову проходить акція протесту, в ній бере участь не менше 100 тисяч осіб.

Знати більше: "Від визнання до санкцій: як поділився світ у ставленні до "перемоги" Лукашенка"

Жыве Беларусь: перша в світі Telegram-революція

"Лукашенко спалив усі мости на Захід. Навіть підпалив міст до Росії – і зараз його швидко ремонтує"

Передісторія: