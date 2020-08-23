Минск: силовики окружили стелу, протестующие подошли вплотную

В Минске, где в воскресенье проходит масштабная акция протеста против фальсификации результатов выборов, представители армии окружили стелу "Минск - город-герой". Протестующие подошли к ней, но близко к силовикам не подходят.

Источник: TUT.BY, белорусская служба Радио Свобода, Интерфакс

Детали: Представительница координационного совета о передаче власти в Беларуси Мария Колесникова возле гостиницы "Планета" призвала протестующих не подходить к силовикам у стелы и не поддаваться на провокации.

Как сообщает TUT.BY, расстояние между протестующими и силовиками составляет не более 30 метров.

Дословно TUT.BY: "Сейчас люди стоят на склонах возле гостиницы "Планета" и на проспекте Победителей, на сторону стелы переходить не пытаются. Стела оцеплена несколькими рядами силовиков, иногда они группами перемещаются внутри оцепленного периметра.

Из громкоговорителей доносятся просьбы разойтись, люди реагируют на это криками "Фу!"".

TUT.BY

Детали: В то же время, как передает корреспондент "Интерфакса", по периметру вокруг музея на пересечении проспекта Победителей и проспекта Машерова установлены металлические заграждения, за ограждениями в цепь выстроилось несколько сотен военных. Они экипированы в бронежилеты, каски, каждый военный имеет при себе автомат Калашникова.

В парке рядом с музеем припарковано несколько десятков военных грузовиков, парковка возле музея запрещена. Инспектора дорожной милиции требуют от водителей проезжать мимо, не останавливаясь даже на красный свет светофора.

Позже сотрудники силовых структур смогли вытеснить протестующих с проезжей части на тротуар в районе площади Независимости и далее по проспекту. Движение автотранспорта на проспекте возобновляется.

Замыкающие колонны митингующих продолжают движение по проспекту Независимости в сторону гостиницы "Планета", где уже собралась основная часть участников акции. Люди заполонили газон перед гостиницей, а также всю проезжую часть проспекта Победителей напротив музея Великой Отечественной войны.

Силовики регулярно предупреждают митингующих о незаконности акции, просят их разойтись и "не вынуждать к активным действиям - применять физическую силу и спецсредства".

Между объявлениями, раздающимися из громкоговорителей, установленных на здании стоматологии и жилых домах рядом с музеем, регулярно транслируются мелодии из фильма "Семнадцать мгновений весны" в очень низком качестве.

Как сообщает TUT.BY, люди идут к площади Государственного флага и кричат "Резиденция". Туда же на большой скорости поехали около десяти автобусов.

Что предшествовало: Ранее министр обороны Беларуси Виктор Хренин заявил, что в случае нарушения порядка у памятников Второй мировой войны протестующие будут иметь дело с армией.

В воскресенье в центре Минска снова проходит акция протеста, в ней принимает участие не менее 100 тысяч человек.

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