Заступник Помпео їде до Києва, Вільнюса і Москви

Заступник держсекретаря США Стівен Біген протягом 24-27 серпня відвідає Вільнюс, Москву та Київ.

Джерело: посольство США в Україні

Дослівно: "Заступник держсекретаря Стівен Е. Біген відвідає Вільнюс, Литва; Москву, Росія; Київ, Україна впродовж 24–27 серпня та зустрінеться з вищими представниками влади, щоб обговорити коло регіональних та міжнародних питань".

"Заступник Держсекретаря Біген вирушить до Відня, Австрія, 27 серпня, щоб зустрітися з колегами в Організації з безпеки та співробітництва в Європі (ОБСЄ) та обговорити питання, пов’язані з регіональною безпекою та правами людини".

Що передувало: 22 серпня агентство Reuters із посиланням на джерела повідомило, що заступник держсекретаря США Стівен Біген незабаром відвідає Росію і Литву для переговорів щодо ситуації в Білорусі.

Пізніше агентство повідомило, що він зустрінеться з білоруською опозиціонеркою Світланою Тихановською, яка вимушено перебуває в Литві.