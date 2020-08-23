Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

Заступник Помпео їде до Києва, Вільнюса і Москви

Неділя, 23 серпня 2020, 18:34

Заступник держсекретаря США Стівен Біген протягом 24-27 серпня відвідає Вільнюс, Москву та Київ.

Джерело: посольство США в Україні

Дослівно: "Заступник держсекретаря Стівен Е. Біген відвідає Вільнюс, Литва; Москву, Росія; Київ, Україна впродовж 24–27 серпня та зустрінеться з вищими представниками влади, щоб обговорити коло регіональних та міжнародних питань".

"Заступник Держсекретаря Біген вирушить до Відня, Австрія, 27 серпня, щоб зустрітися з колегами в Організації з безпеки та співробітництва в Європі (ОБСЄ) та обговорити питання, пов’язані з регіональною безпекою та правами людини".

Що передувало: 22 серпня агентство Reuters із посиланням на джерела повідомило, що заступник держсекретаря США Стівен Біген незабаром відвідає Росію і Литву для переговорів щодо ситуації в Білорусі.

Пізніше агентство повідомило, що він зустрінеться з білоруською опозиціонеркою Світланою Тихановською, яка вимушено перебуває в Литві.

Українська правда
Теми: СШАЛитваРосіяБілорусь


powered by lun.ua
Головне сьогодні

фото, відеоМінськ: силовики оточили стелу, протестувальники підійшли впритул

МЗС Білорусі відповів Зеленському - нам не потрібні заїжджені поради

Міноборони Білорусі погрожує протестувальникам армією

Відео, фотоУ Мінську знову акція протесту, десятки тисяч людей вийшли на вулиці

фотоУ центрі Києва схопили донецького бойовика

Юлія Тимошенко у важкому стані: захворіла коронавірусом

Усі новини...
США
НАТО відреагував на заяви Лукашенка про можливе застосування військ у Білорусі
США: поліцейські в Луїзіані застрелили чорношкірого чоловіка при затриманні
Заступник держсекретаря США поїде до РФ для переговорів по Білорусі – Reuters
Останні новини
19:01
Протестуючі підійшли до Палацу незалежності, Лукашенка евакуюють - ЗМІ
18:34
Заступник Помпео їде до Києва, Вільнюса і Москви
18:21
Шеф дипломатії ЄС: Ми не хочемо створювати з Білорусі другу Україну
17:56
фото, відеоМінськ: силовики оточили стелу, протестувальники підійшли впритул
17:37
Біля Авдіївки бойовики здійснили декілька провокативних пострілів
17:27
Із 869 нелегальних заправок залишилося 65 – Гетьманцев
17:24
"Вірус ЛГБТ" – новий скандал у польському уряді
17:07
Зеленський передав ЗСУ 132 зразки озброєння й техніки
16:52
Битва за TikTok: власники збираються оскаржити рішення Трампа в суді
16:47
МЗС Білорусі відповів Зеленському - нам не потрібні заїжджені поради
Усі новини...