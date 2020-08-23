Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Заступник Помпео їде до Києва, Вільнюса і Москви

Неділя, 23 серпня 2020, 18:34
Заступник Помпео їде до Києва, Вільнюса і Москви

Заступник держсекретаря США Стівен Біген протягом 24-27 серпня відвідає Вільнюс, Москву та Київ.

Джерело: посольство США в Україні

Дослівно: "Заступник держсекретаря Стівен Е. Біген відвідає Вільнюс, Литва; Москву, Росія; Київ, Україна впродовж 24–27 серпня та зустрінеться з вищими представниками влади, щоб обговорити коло регіональних та міжнародних питань".

"Заступник Держсекретаря Біген вирушить до Відня, Австрія, 27 серпня, щоб зустрітися з колегами в Організації з безпеки та співробітництва в Європі (ОБСЄ) та обговорити питання, пов’язані з регіональною безпекою та правами людини".

Що передувало: 22 серпня агентство Reuters із посиланням на джерела повідомило, що заступник держсекретаря США Стівен Біген незабаром відвідає Росію і Литву для переговорів щодо ситуації в Білорусі.

Пізніше агентство повідомило, що він зустрінеться з білоруською опозиціонеркою Світланою Тихановською, яка вимушено перебуває в Литві.

Українська правда
Теми: СШАЛитваРосіяБілорусь
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

відеоГолова "Євросолідарності" у Київраді заявив, що столиці "бюджет війни" не треба

ОновленоУ ЄС розповіли, як вдалося обійти вето Орбана: Він вийшов, коли голосували за Україну

Зеленський відреагував на рішення ЄС щодо України

Грузії надали статус кандидата на членство в ЄС

Лідери ЄС підтримали відкриття переговорів про вступ з Україною – Мішель

"Київстар" почав відновлювати послугу мобільного інтернету

Усі новини...
США
Держдеп про рішення Путіна не їхати на саміт БРІКС: Став міжнародним вигнанцем
США збираються відправити Україні другий поспіль пакет допомоги на $400 млн – CNN
Парламент Чехії схвалив оборонну угоду зі США
Останні новини
23:41
Економічні новини 14 грудня: НБУ знизив облікову ставку, "Київстар" продовжує поступово відновлювати послуги
23:36
Сенат США відкладе канікули, аби знайти компроміс із фінансуванням для України
23:12
Аргентина може передати Україні два російських гелікоптери – ЗМІ
22:54
ЄС підтвердив, що умови переговорів з Україною схвалять після виконання рекомендацій ЄК
22:42
Польське авто біля кордону наїхало на трьох українських водіїв
22:25
Після історичного рішення ЄС щодо України Зеленський поговорив із Європейськими лідерами
21:52
відеоГолова "Євросолідарності" у Київраді заявив, що столиці "бюджет війни" не треба
21:45
ОновленоРосіяни запустили "Шахеди" з півдня, тривога шириться по країні – ПС
21:08
Київрада затвердила бюджет столиці на 2024 рік
20:54
Британія заборонила імпорт алмазів із Росії з 1 січня 2024 року
Усі новини...
Реклама: