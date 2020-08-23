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Заместитель Помпео едет в Киев, Вильнюс и Москву

Воскресенье, 23 августа 2020, 18:34

Заместитель госсекретаря США Стивен Биген течение 24-27 августа посетит Вильнюс, Москву и Киев.

Источник: посольство США в Украине

Дословно: "Заместитель госсекретаря Стивен Е. Биген посетит Вильнюс, Литва; Москву, Россия; Киев, Украина в течение 24-27 августа и будет встретится с высшими представителями власти, чтобы обсудить круг региональных и международных вопросов".

"Заместитель госсекретаря Биген отправится в Вену, Австрия, 27 августа, чтобы встретиться с коллегами в Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) и обсудить вопросы, связанные с региональной безопасностью и правами человека".

Что предшествовало: 22 августа агентство Reuters со ссылкой на источники сообщило, что заместитель госсекретаря США Стивен Биген вскоре посетит Россию и Литву для переговоров по ситуации в Беларуси.

Позже агентство сообщило, что он встретится с белорусской оппозиционеркой Светланой Тихановской, которая вынужденно находится в Литве.

Украинская правда
Темы: СШАЛитваРосcияБеларусь


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