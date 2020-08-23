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Протестующие подошли к Дворцу независимости, Лукашенко прилетел с автоматом

Воскресенье, 23 августа 2020, 19:57
Протестующие подошли к Дворцу независимости, Лукашенко прилетел с автоматом
NEXTA

Исполняющий обязанности президента Беларуси Александр Лукашенко прилетел ко Дворцу независимости в Минске, к которому ранее пришли протестующие.

Источник: NEXTA live, белорусская служба Радио Свобода, БЕЛТА, Пул первого

Детали: Телеграмм-канал NEXTA live сначала сообщал, что Лукашенко эвакуировали из Дворца на вертолете.

Канал призывал протестующих не подходить к оцеплению и вернуться на площади Октябрьскую и Независимости.

В то же время, белорусская служба Радио Свобода сообщает, что примерно в 19:00 с территории Дворца независимости вылетел правительственный вертолет, сделал круг над заводом "Атлант" и вернулся. Люди встречали его криками "Лети!".

Позже государственное агентство "БЕЛТА" сообщило, что Лукашенко, наоборот, прилетел во Дворец независимости.

Телеграм-канал "Пул первого" опубликовал видео, как Лукашенко выходит из вертолета возле Дворца. На нем надет бронежилет, в руках – автомат.

Как видно из видео, рядом с Лукашенко идет его несовершеннолетний сын Коля.

 

Вместе с тем, стоит отметить, что белорусская служба Радио Свобода сообщила о том, что протестующие начали отходить от Дворца независимости назад к стеле, еще до информации о прилете Лукашенко.

Позже Радио Свобода сообщило, что люди возвращаются от стеллы в центр города. В то же время, от Дворца независимости убрали водометы и другую спецтехнику.

Что предшествовало: Ранее министр обороны Беларуси Виктор Хренин заявил, что в случае нарушения порядка у памятников Второй мировой войны протестующие будут иметь дело с армией.

В воскресенье в центре Минска снова проходит акция протеста, в ней принимает участие не менее 100 тысяч человек.

Знать больше: "От признания до санкций: как поделился мир по отношению к "победе" Лукашенко"

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"Лукашенко спалил все мосты на Запад. Даже поджег мост к России – и сейчас его срочно ремонтирует"

Предыстория:

  • В Беларуси с 9 августа продолжаются акции протеста против фальсифицированных выборов президента.
  • В городах республики проходят митинги, на предприятиях продолжаются забастовки.
  • Оппозиция сформировала Координационный совет и требует перевыборов.

Украинская правда

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Темы: Беларусьакции
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