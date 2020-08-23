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Протестующие подошли к Дворцу независимости, Лукашенко прилетел с автоматом

Воскресенье, 23 августа 2020, 19:57
NEXTA

Протестующие в Минске пришли ко Дворцу независимости, в котором, по данным СМИ, находился исполняющий обязанности президента Беларуси Александр Лукашенко. Однако позже оказалось, что он туда прилетел.

Источник: NEXTA live, TUT.BY, Интерфакс, белорусская служба Радио Свобода

Дословно NEXTA live: "Как сообщают наши источники, Лукашенко в эти минуты находится в своем Дворце. Готовится эвакуация"

Детали: Телеграмм-канал сообщает, что силовики полностью перекрыли улицу перед Дворцом, при этом к заграждению приближается несколько десятков тысяч человек.

NEXTA призывает протестующих не подходить к оцеплению и вернуться на площади Октябрьскую и Независимости.

Как сообщает TUT.BY, рядом с Дворцом независимости заметили военную технику.

Люди скандируют "Уволен" и "Уходи".

Как передает "Интерфакс", около десяти пикапов с красно-зелеными флагами в сопровождении автозаков и грузовиков ОМОН направились по улице Тимирязева в сторону площади Государственного флага, за ними следует колонна микроавтобусов с тонированными стеклами без регистрационных номеров, их сопровождает ГАИ.

Белорусские силовые ведомства перекрыли проспект Победителей в районе Дворца независимости. Кордон силовиков растянут по всей ширине проспекта. Здесь стоят штурмовые комплексы "Рубеж", которые были задействованы при разгоне акций протеста 9-10 августа.

Позже телеграмм канал NEXTA.live сообщил, что Лукашенко покидает Дворец на вертолете.

В то же время, белорусская служба Радио Свобода сообщает, что примерно в 19:00 с территории Дворца независимости вылетел правительственный вертолет, сделал круг над заводом "Атлант" и вернулся. Люди встречали его криками "Лети!".

Позже государственное агентство "БЕЛТА" сообщило, что Лукашенко, наоборот, прилетел во Дворец независимости.

Телеграм-канал "Пул первого" опубликовал видео, как Лукашенко выходит из вертолета возле Дворца. На нем надет бронежилет, в руках – автомат.

Что предшествовало: Ранее министр обороны Беларуси Виктор Хренин заявил, что в случае нарушения порядка у памятников Второй мировой войны протестующие будут иметь дело с армией.

В воскресенье в центре Минска снова проходит акция протеста, в ней принимает участие не менее 100 тысяч человек.

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"Лукашенко спалил все мосты на Запад. Даже поджег мост к России – и сейчас его срочно ремонтирует"

Предыстория:

  • В Беларуси с 9 августа продолжаются акции протеста против фальсифицированных выборов президента.
  • В городах республики проходят митинги, на предприятиях продолжаются забастовки.
  • Оппозиция сформировала Координационный совет и требует перевыборов.

Украинская правда
Темы: Беларусьакции


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