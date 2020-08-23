Протестующие подошли к Дворцу независимости, Лукашенко прилетел с автоматом

Исполняющий обязанности президента Беларуси Александр Лукашенко прилетел ко Дворцу независимости в Минске, к которому ранее пришли протестующие.

Источник: NEXTA live, белорусская служба Радио Свобода, БЕЛТА, Пул первого

Детали: Телеграмм-канал NEXTA live сначала сообщал, что Лукашенко эвакуировали из Дворца на вертолете.

Канал призывал протестующих не подходить к оцеплению и вернуться на площади Октябрьскую и Независимости.

В то же время, белорусская служба Радио Свобода сообщает, что примерно в 19:00 с территории Дворца независимости вылетел правительственный вертолет, сделал круг над заводом "Атлант" и вернулся. Люди встречали его криками "Лети!".

Позже государственное агентство "БЕЛТА" сообщило, что Лукашенко, наоборот, прилетел во Дворец независимости.

⚡️⚡️Телеграм-канал «Пул первого», который предположительно ведет пресс-секретарь президента Беларуси, сообщил, что Лукашенко прилетел во Дворец независимости, а не эвакуировался оттуда, как сообщали ранее. На опубликованных кадрах у него в руках винтовка. pic.twitter.com/iOK9GJQ4xl — Новая Газета (@novaya_gazeta) August 23, 2020

Телеграм-канал "Пул первого" опубликовал видео, как Лукашенко выходит из вертолета возле Дворца. На нем надет бронежилет, в руках – автомат.

Как видно из видео, рядом с Лукашенко идет его несовершеннолетний сын Коля.

На третьем видео Лукашенко сидит в вертолете. Он командует подлететь ближе к проспекту Победителей и говорит: «Как крысы разбежались». Бронежилет на Лукашенко если и есть под разгрузкой, то легкий, скрытого ношения. Зато опять хорошо видны карманы с магазинами и сам автомат. pic.twitter.com/eWc4gpVe7K — Новая Газета (@novaya_gazeta) August 23, 2020

Вместе с тем, стоит отметить, что белорусская служба Радио Свобода сообщила о том, что протестующие начали отходить от Дворца независимости назад к стеле, еще до информации о прилете Лукашенко.

Позже Радио Свобода сообщило, что люди возвращаются от стеллы в центр города. В то же время, от Дворца независимости убрали водометы и другую спецтехнику.

Лукашенко вышел за оцепление Дворца независимости и сказал своим:

— Спасибо, вы красавцы! Мы с ними разберемся.

— Мы с вами до конца!https://t.co/GQlWMyN0HZ pic.twitter.com/sGBiyA5WOP — Новая Газета (@novaya_gazeta) August 23, 2020

Что предшествовало: Ранее министр обороны Беларуси Виктор Хренин заявил, что в случае нарушения порядка у памятников Второй мировой войны протестующие будут иметь дело с армией.

В воскресенье в центре Минска снова проходит акция протеста, в ней принимает участие не менее 100 тысяч человек.

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