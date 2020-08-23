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Катастрофа МАУ в Ірані: Україна вимагатиме гарантій неповторення

Неділя, 23 серпня 2020, 19:39

Україна вимагатиме від Ірану гарантій неповторення інциденту зі збиттям літака МАУ під Тегераном.

Джерело: заступник міністра закордонних справ, керівник української групи переговорників із Іраном щодо катастрофи українського літака Євген Єнін у коментарі Радіо Свобода

Пряма мова: "Будемо вимагати гарантій неповторення зазначених інцидентів, і крім того, вимагатимемо компенсацій як родичам загиблих пасажирів авіакомпанії "МАУ", так і державі Україна.

Ми сподіваємось, що іранська сторона надасть нам набагато більше інформації під час наступного раунду переговорів, якою б гіркою ця інформація і правда не були".

"Минуло 8 місяців з моменту катастрофи і іранська сторона, яка є відповідальною за технічне розслідування, нарешті вирішила оприлюднити результати зчитування "чорних скриньок", яке, я хотів би нагадати, відбулося у Франції майже півтора місяці тому.

І зазначене розслідування підтвердило те, що ми з самого початку припускали, що літак був абсолютно справний, як і всі його системи, всі пілоти діяли у відповідності до наявних інструкцій, і більше того, зазначений рейс отримав всі потрібні погодження на виліт від іранської як військової, так і цивільної адміністрації. Більше того, чітко підтверджено, що причиною трагедії стало потрапляння в літак двох ракет протиракетної оборони іранської сторони".

Що передувало: Раніше іранська організація цивільної авіації оприлюднила перший офіційний звіт про аналіз "чорних скриньок" збитого у країні літака МАУ.

Зокрема, аналіз із "чорних скриньок" показав, що літак було збито дома ракетними ударами, проміжок між якими складав 25 секунд.

Передісторія:

  • Український літак Boeing-737 авіакомпанії МАУ, який прямував рейсом PS752 Тегеран - Київ, було збито у ніч на 8 січня 2020 року незабаром після зльоту. На борту перебували 167 пасажирів і 9 членів екіпажу, всі вони загинули.

Українська правда
Теми: катастрофа МАУ в ІраніМЗСІран


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