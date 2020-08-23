Катастрофа МАУ в Ірані: Україна вимагатиме гарантій неповторення
Україна вимагатиме від Ірану гарантій неповторення інциденту зі збиттям літака МАУ під Тегераном.
Джерело: заступник міністра закордонних справ, керівник української групи переговорників із Іраном щодо катастрофи українського літака Євген Єнін у коментарі Радіо Свобода
Пряма мова: "Будемо вимагати гарантій неповторення зазначених інцидентів, і крім того, вимагатимемо компенсацій як родичам загиблих пасажирів авіакомпанії "МАУ", так і державі Україна.
Ми сподіваємось, що іранська сторона надасть нам набагато більше інформації під час наступного раунду переговорів, якою б гіркою ця інформація і правда не були".
"Минуло 8 місяців з моменту катастрофи і іранська сторона, яка є відповідальною за технічне розслідування, нарешті вирішила оприлюднити результати зчитування "чорних скриньок", яке, я хотів би нагадати, відбулося у Франції майже півтора місяці тому.
І зазначене розслідування підтвердило те, що ми з самого початку припускали, що літак був абсолютно справний, як і всі його системи, всі пілоти діяли у відповідності до наявних інструкцій, і більше того, зазначений рейс отримав всі потрібні погодження на виліт від іранської як військової, так і цивільної адміністрації. Більше того, чітко підтверджено, що причиною трагедії стало потрапляння в літак двох ракет протиракетної оборони іранської сторони".
Що передувало: Раніше іранська організація цивільної авіації оприлюднила перший офіційний звіт про аналіз "чорних скриньок" збитого у країні літака МАУ.
Зокрема, аналіз із "чорних скриньок" показав, що літак було збито дома ракетними ударами, проміжок між якими складав 25 секунд.
Передісторія:
- Український літак Boeing-737 авіакомпанії МАУ, який прямував рейсом PS752 Тегеран - Київ, було збито у ніч на 8 січня 2020 року незабаром після зльоту. На борту перебували 167 пасажирів і 9 членів екіпажу, всі вони загинули.