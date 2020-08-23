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Катастрофа МАУ в Иране: Украина потребует гарантий неповторения

Воскресенье, 23 августа 2020, 19:39
Катастрофа МАУ в Иране: Украина потребует гарантий неповторения

Украина потребует от Ирана гарантий неповторения инцидента со сбиванием самолета МАУ под Тегераном.

Источник: замминистра иностранных дел, руководитель украинской группы переговорщиков с Ираном по катастрофе украинского самолета Евгений Енин в комментарии Радио Свобода

Прямая речь: "Будем требовать гарантий неповторения указанных инцидентов, и кроме того, требовать компенсаций как родственникам погибших пассажиров авиакомпании "МАУ", так и государству Украина.

Мы надеемся, что иранская сторона предоставит нам гораздо больше информации во время следующего раунда переговоров, какой бы горькой эта информация и правда не были".

"Прошло 8 месяцев с момента катастрофы и иранская сторона, которая отвечает за техническое расследование, наконец решила обнародовать результаты считывания "черных ящиков", которое, я хотел бы напомнить, произошло во Франции почти полтора месяца назад.

И указанное расследование подтвердило то, что мы с самого начала предполагали, что самолет был абсолютно исправен, как и все его системы, все пилоты действовали в соответствии с имеющимися инструкциями, и более того, указанный рейс получил все необходимые согласования на вылет от иранской как военной, так и гражданской администрации. Более того, четко подтверждено, что причиной трагедии стало попадание в самолет двух ракет противоракетной обороны иранской стороны".

Что предшествовало: Ранее иранская организация гражданской авиации обнародовала первый официальный отчет об анализе "черных ящиков" сбитого в стране самолета МАУ.

В частности, анализ из "черных ящиков" показал, что самолет был сбит дома ракетными ударами, промежуток между которыми составлял 25 секунд.

Предыстория:

  • Украинский самолет Boeing-737 авиакомпании МАУ, следовавший рейсом PS752 Тегеран - Киев, был сбит в ночь на 8 января 2020 вскоре после взлета. На борту находились 167 пассажиров и 9 членов экипажа, все они погибли.

Украинская правда
Темы: катастрофа МАУ в ИранеМИДИран
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