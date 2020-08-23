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У Мінську почалися перебої з інтернетом: "на вимогу держорганів"

Неділя, 23 серпня 2020, 20:44
У Мінську почалися перебої з інтернетом: на вимогу держорганів

У неділю ввечері під час масових акцій протесту в Мінську почалися перебої з інтернетом, зокрема, у операторів МТС і А1.

Джерело: NEXTA.live, оператор А1

Деталі: Перебої з інтернетом почалися в Мінську в районі 18:30. Як пише NEXTA.live, перестали завантажуватися деякі зовнішні ресурси, соціальні мережі, перестав працювати Telegram та інші месенджери.

Разом з тим, оператор А1 заявив, що проблеми з інтернетом пов'язані з "вимогою державних органів у зв'язку із забезпеченням національної безпеки".

Дослівно А1: "З жалем повідомляємо, що на вимогу державних органів у зв'язку з забезпеченням національної безпеки істотно знижена пропускна здатність 3G-мережі А1 на території деяких районів м. Мінська. Виконання цієї вимоги призводить до погіршення якості сервісу передачі даних".

Що передувало: У неділю в центрі Мінська знову проходить акція протесту, в ній бере участь не менше 100 тисяч осіб.

Люди прийшли до Палацу незалежності, туди прилетів Лукашенко з автоматом.

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Передісторія:

  • У Білорусі з 9 серпня тривають акції протесту проти фальсифікованих виборів президента.
  • У містах республіки проходять мітинги, на підприємствах тривають страйки.
  • Опозиція сформувала Координаційну рада і вимагає перевиборів.

Українська правда
Теми: Білорусьінтернет
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