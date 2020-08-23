В Минске начались перебои с интернетом: "по требованию госорганов"

В воскресенье вечером во время массовых акций протеста в Минске начались перебои с интернетом, в частности, у операторов МТС и А1.

Источник: NEXTA.live, оператор А1

Детали: Перебои с интернетом начались в Минске в районе 18:30. Как пишет NEXTA.live, перестали грузиться некоторые внешние ресурсы, социальные сети, перестал работать Telegram и другие мессенджеры.

В то же время, оператор А1 заявил, что проблемы с интернетом связаны с "требованием государственных органов в связи с обеспечением национальной безопасности".

Дословно А1: "С сожалением сообщаем, что по требованию государственных органов в связи с обеспечением национальной безопасности существенно снижена пропускная способность 3G-cети А1 на территории некоторых районов г. Минска. Исполнение данного требования приводит к ухудшению качества сервиса передачи данных".

Что предшествовало: В воскресенье в центре Минска снова проходит акция протеста, в ней принимает участие не менее 100 тысяч человек.

Люди пришли ко Дворцу независимости, туда прилетел Лукашенко с автоматом.

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