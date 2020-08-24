У МЗС порадили Білорусі не відкидати дружніх порад і нагадали про шлях в нікуди

В українському МЗС радять колегам з Білорусі не відкидати цінних дружніх порад і зазначають, що "торувати собі шлях вперед кийками – це шлях в нікуди".

Джерело: коментар речниці МЗС України Катерини Зеленко щодо заяв прессекретаря МЗС Білорусі, сайт МЗС

Дослівно: "Для нас Білорусь — сусідня держава, з якою ми завжди прагнули і прагнемо дружніх відносин.

Розуміємо емоційну перевантаженість колег з білоруського МЗС, але радимо не відкидати цінних дружніх порад.

Досвід української Революції Гідності вчить саме тому, що не слухати думку суспільства і порад друзів, а натомість торувати собі шлях вперед кийками — це шлях в нікуди".

Деталі: Зеленко зазначила, що МЗС України щиро бажає Білорусі гідно пройти всі випробування, зміцнити свою незалежність і демократію.

Що передувало: Президент Володимир Зеленський розповів в інтерв'ю Euronews, що якби він виявився на місці Олександра Лукашенка, який виконує обов'язки президента Білорусі, то дав би згоду на повторні вибори.

У відповідь офіційний представник Міністерства закордонних справ Білорусі Анатолій Глаз заявив: "В цей відверто непростий для нашої країни момент хотілося б відчути якусь підтримку або хоча б розуміння, а не слухати вже заїжджені з усіх боків поради".