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В МИД посоветовали Беларуси не отвергать дружеских советов и напомнили о пути в никуда

Понедельник, 24 августа 2020, 08:18
В МИД посоветовали Беларуси не отвергать дружеских советов и напомнили о пути в никуда
Громадське

В украинском МИД советуют коллегам из Беларуси не отвергать ценных дружеских советов и отмечают, что "прокладывать себе путь вперед дубинками – это путь в никуда".

Источник: комментарий пресс-секретаря МИД Украины Екатерины Зеленко относительно заявлений пресс-секретаря МИД Беларуси, сайт МИД

Дословно: "Для нас Беларусь – соседнее государство, с которым мы всегда стремились и стремимся к дружеским отношениям.

Понимаем эмоциональную перегруженность коллег из белорусского МИД, но советуем не отвергать ценных дружеских советов.

Опыт украинской Революции Достоинства учит именно тому, что не слушать мнение общества и советов друзей, а вместо этого прокладывать себе путь вперед дубинками – это путь в никуда".

Детали: Зеленко отметила, что МИД Украины искренне желает Беларуси достойно пройти все испытания, укрепить свою независимость и демократию.

Что предшествовало: Президент Владимир Зеленский рассказал в интервью Euronews, что если бы он оказался на месте Александра Лукашенко, который исполняет обязанности президента Беларуси, то дал бы согласие на повторные выборы.

В ответ официальный представитель Министерства иностранных дел Беларуси Анатолий Глаз заявил: "В этот откровенно непростой для нашей страны момент хотелось бы почувствовать какую-то поддержку или хотя бы понимание, а не слушать уже заезженные со всех сторон советы".

Украинская правда
Темы: МИДБеларусь
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