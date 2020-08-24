За воскресенье коронавируса в Украине обнаружили меньше

За прошедшие сутки, 23 августа, в Украине было зафиксировано 1799 случаев коронавируса, 22 больных умерло и 289 – выздоровели.

Источник: брифинг министра здравоохранения Максима Степанова

Детали: Степанов сообщил, что за минувшие сутки болезнь обнаружили у 1799 человек, из них 127 детей и 86 медицинских работников.

Были госпитализированы 279 человек.

Наибольшее количество случаев выявлено в Черновицкой области – 241, в городе Киеве – 209, Ивано-Франковской области – 170, Одесской области – 145, Львовской области – 142, Харьковской области – 141, Тернопольской – 139.

За сутки в общем осуществлено 13 542 тестирования на коронавирус, из них 9350 методом ПЦР и 4192 методом ИФА.

За все время пандемии в Украине зафиксировано 106 757 случаев коронавируса.

Что предшествовало: 22 августа коронавирус зафиксировали у 1 987 человек, 27 зараженных умерли.

21 августа в Украине обнаружили рекордные 2 328 случаев коронавируса, 37 больных умерли.

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