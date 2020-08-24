Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

За воскресенье коронавируса в Украине обнаружили меньше

Понедельник, 24 августа 2020, 08:32
За воскресенье коронавируса в Украине обнаружили меньше

За прошедшие сутки, 23 августа, в Украине было зафиксировано 1799 случаев коронавируса, 22 больных умерло и 289 – выздоровели.

Источник: брифинг министра здравоохранения Максима Степанова

Детали: Степанов сообщил, что за минувшие сутки болезнь обнаружили у 1799 человек, из них 127 детей и 86 медицинских работников.

Были госпитализированы 279 человек.

Наибольшее количество случаев выявлено в Черновицкой области – 241, в городе Киеве – 209, Ивано-Франковской области – 170, Одесской области – 145, Львовской области – 142, Харьковской области – 141, Тернопольской – 139.

За сутки в общем осуществлено 13 542 тестирования на коронавирус, из них 9350 методом ПЦР и 4192 методом ИФА.

За все время пандемии в Украине зафиксировано 106 757 случаев коронавируса.

Что предшествовало: 22 августа коронавирус зафиксировали у 1 987 человек, 27 зараженных умерли.

21 августа в Украине обнаружили рекордные 2 328 случаев коронавируса, 37 больных умерли.

Читайте также: Сколько человек заболели COVID-19 в Украине и мире

История коронавируса в Украине: как пришел и распространился по стране

Украинская правда
Темы: коронавирусМинздрав
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Россияне традиционно запустили с юга "шахеды"

Умеров: Слово "демобилизация" сможем использовать только после войны

Отбор на Евро-2024: Украина определилась с местами проведения матчей

После потери трех Су-34 россияне уменьшили количество авиаударов - Игнат

Чехия будет платить украинцам, которые возвращаются домой

ГПСУ: поляки прекратили блокаду "Медика - Шегини"

Все новости...
коронавирус
ЕС и Pfizer пересмотрели многолетний контракт на поставку вакцины, от которой отказываются страны
Экономика Китая побила прогнозы роста после снятия пандемических ограничений
Байден отменил в США режим чрезвычайной ситуации, введенный из-за коронавируса
Последние новости
19:41
фотоАмериканка с двумя матками родила близнец в разные дни
19:37
фотоРоссияне обстреляли Очеретино и Нью-Йорк в Донецкой области, трое раненых
19:31
Глава МВД Британии подвергся критике из-за "ироничной шутки" о снотворном для жены
19:23
В Кропивницком во время тревоги прозвучали взрывы – СМИ
19:17
В Словакии задержали мужчину, который пообещал "сделать то, что произошло в Праге"
18:58
Враг увеличил количество артобстрелов – Генштаб
18:30
России понадобятся месяцы для возвращения низких учетных ставок
18:14
Россияне традиционно запустили с юга "шахеды"
18:06
картаВ понедельник Украину накроет мокрый снег и дождь, до 13° тепла
17:59
На Уолл-стрит ожидают "Ралли Санта Клауса"
Все новости...
Реклама: