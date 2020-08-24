Зеленський ініціює заснування держпремій імені Патона і Скорика

Президент Володимир Зеленський ініціює заснування двох державних премій – імені Бориса Патона та Мирослава Скорика.

Джерело: промова Зеленського на урочистостях до Дня Незалежності на Софійській площі у Києві

Пряма мова: "З нами немає двох геніїв сучасності, з якими нам усім пощастило жити в один час... двох великих українців, які, на превеликий жаль, пішли від нас цього року. Це два герої України – Мирослав Скорик та Борис Патон".

"Мною направлено до уряду листи щодо заснування двох премій – за вагомий внесок у розвиток науки та наукові досягнення державна премія імені Бориса Патона та за вагомий внесок у розвиток музичного мистецтва державну премію імені Мирослава Скорика".

Що передувало: Український композитор Мирослав Скорик помер 1 червня на 82-му році життя.

Скорик – Герой України, народний артист України, лауреат премії ім. Т. Г. Шевченка, кандидат мистецтвознавства, співголова Спілки композиторів України в 2006-2010 роках. В 1964 році створив музику до стрічки Сергія Параджанова "Тіні забутих предків".

Викладав у Львівській та Київській консерваторіях. У квітні 2011 року був призначений художнім керівником Київської опери, на цій посаді працював до 2016 року.

19 серпня на 102 році життя помер багаторічний незмінний очільник НАН України Борис Патон.

Герой України Борис Патон з 1962 до 2020 року очолював Національну академію наук України.