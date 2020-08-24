Зеленский инициирует основание госпремий имени Патона и Скорика

Президент Владимир Зеленский инициирует основание двух государственных премий – имени Бориса Патона и Мирослава Скорика.

Источник: речь Зеленского на торжествах ко Дню Независимости на Софийской площади в Киеве

Прямая речь: "С нами нет двух гениев современности, с которыми нам всем повезло жить в одно время... двух великих украинцев, которые, к сожалению, ушли от нас в этом году. Это два героя Украины – Мирослав Скорик и Борис Патон".

"Мною направлены правительству письма об учреждении двух премий – за весомый вклад в развитие науки и научные достижения государственная премия имени Бориса Патона и за весомый вклад в развитие музыкального искусства государственная премия имени Мирослава Скорика".

Что предшествовало: Украинский композитор Мирослав Скорик умер 1 июня на 82-м году жизни.

Скорик - Герой Украины, народный артист Украины, лауреат премии им. Т. Г. Шевченко, кандидат искусствоведения, сопредседатель Союза композиторов Украины в 2006-2010 годах. В 1964 году создал музыку к ленте Сергея Параджанова "Тени забытых предков".

Преподавал во Львовской и Киевской консерваториях. В апреле 2011 года был назначен художественным руководителем Киевской оперы, на этой должности работал до 2016 года.

19 августа на 102 году жизни скончался выдающийся украинский ученый Борис Патон.

Герой Украины Борис Патон с 1962 до 2020 года возглавлял Национальную академию наук Украины.