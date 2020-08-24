Протести в Білорусі: МВС склало 79 протоколів, нарахувало 20 тисяч людей

МВС Білорусі у неділю склало 79 протоколів про адміністративні правопорушення за порушення законодавства про масові заходи.

Джерело: прессекретар МВС Білорусі Ольга Чемоданова в Telegram

Дослівно: "Всього за минулу добу за порушення законодавства про масові заходи складено 79 протоколів про адміністративні правопорушення.

Як і раніше, деякі особи та інтернет-ресурси активно закликають громадян взяти участь у несанкціонованих масових заходах, замовчуючи при цьому, що за подібні діяння передбачено як адміністративну, так і кримінальну відповідальність.

Зокрема, санкція статті 23.34 КоАП (порушення порядку організації або проведення масових заходів) передбачає штраф у розмірі до 50 базових величин для фізичної особи або адміністративний арешт, санкція статті 293 Кримінального кодексу (масові заворушення) – позбавлення волі на строк до п'ятнадцяти років".

Деталі: Прессекретар МВС Білорусі також заявила, що максимальна кількість присутніх на протестних акціях у неділю зафіксовано в Мінську – близько 20 тисяч осіб, Бресті та Гродно – не більше трьох тисяч людей.

Дослівно: "Після збору громадяни з біло-червоно-білими прапорами, транспарантами та іншою атрибутикою пройшли вулицями і проспектами міст. У столиці основним місцем збору стала пл. Незалежності, від якої мітингувальники пройшли до обеліска "Мінськ - місто-герой". На перетині пр. Переможців та ін. Машерова кількість учасників не перевищила 15 тисяч".

Що передувало: У неділю в центрі Мінська знову проходила акція протесту, в якій, за даними незалежних ЗМІ, взяли участь не менше 100 тисяч осіб.

Люди прийшли до Палацу незалежності, туди прилетів Олександр Лукашенко з автоматом.

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