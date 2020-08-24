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Протесты в Беларуси: МВД составило 79 протоколов, насчитало 20 тысяч людей

Понедельник, 24 августа 2020, 13:22
Акция в Минске 23 августа, TUT.BY

МВД Беларуси в воскресенье составило 79 протоколов об административных правонарушениях за нарушение законодательства о массовых мероприятиях.

Источник: пресс-секретарь МВД Беларуси Ольга Чемоданова в Telegram

Дословно: "Всего за истекшие сутки за нарушение законодательства о массовых мероприятиях составлено 79 протоколов об административных правонарушениях.

По-прежнему некоторые лица и интернет-ресурсы активно призывают граждан принять участие в несанкционированных массовых мероприятиях, умалчивая при этом, что за подобные деяния предусмотрены как административная, так и уголовная ответственности.

В частности, санкция статьи 23.34 КоАП (нарушение порядка организации или проведения массовых мероприятий) предусматривает штраф в размере до 50 базовых величин для физического лица или административный арест, санкция статьи 293 Уголовного кодекса (массовые беспорядки) – лишение свободы на срок до пятнадцати лет".

Детали: Пресс-секретарь МВД Беларуси также заявила, что максимальное количество собравшихся на протестных акциях в воскресенье зафиксировано в Минске – около 20 тысяч человек, Бресте и Гродно – не более трех тысяч человек.

Дословно: "После сбора граждане с бело-красно-белыми флагами, транспарантами и иной атрибутикой прошли по улицам и проспектам городов. В столице основным местом сбора стала пл. Независимости, от которой митингующие проследовали к обелиску "Минск – город-герой". На пересечении пр. Победителей и пр. Машерова количество участников не превысило 15 тысяч".

Что предшествовало: В воскресенье в центре Минска снова проходила акция протеста, в которой, по данным независимых СМИ, принимали участие не менее 100 тысяч человек.

Люди пришли ко Дворцу независимости, туда прилетел Лукашенко с автоматом. 

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Предыстория:

  • В Беларуси с 9 августа продолжаются акции протеста против фальсифицированных выборов президента.
  • В городах республики проходят митинги, на предприятиях продолжаются забастовки.
  • Оппозиция сформировала Координационный совет и требует перевыборов.

Украинская правда
Темы: Беларусьакции


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