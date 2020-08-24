Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

У Міноборони Білорусі припустили, що в кульках із Литви могла бути отрута чи вибухівка

Понеділок, 24 серпня 2020, 16:11
Акція на підтримку протестувальників Білорусі в Литві 23 серпня, Delfi

У Міністерстві оборони Білорусі запевняють, що не порушували державний кордон Литви під час інциденту ввечері 23 серпня і припустили, що в повітряних кульках, запущених Литвою на кордоні, могли бути вибухові або отруйні речовини.

Джерело: заступник командувача Військово-повітряними силами і військами протиповітряної оборони полковник Олег Орлов, повідомляє Міноборони Білорусі

Деталі: Орлов зазначив, що в Білорусі розглядають інцидент як провокацію з боку Литви.

Дослівно: "По-перше, будь-який кордон будь-якої держави є недоторканним, і це не залежить ані від того, який напрямок вітру на даний момент в районі кордону, ні від бажання громадян, скажімо так, пожартувати, позапускати кульки.

По-друге, ці на перший погляд нешкідливі кульки несуть в собі загрозу безпеці польотів, в тому числі й цивільними судами.

І, по-третє, ніхто не знає, яка підвіска у цих кульок. Вона може бути абсолютно різна: вибухові речовини, отруйні речовини і так далі".

Деталі: Орлов підкреслив, що дії білоруських льотчиків він оцінює "як абсолютно відповідні" білоруському і міжнародному законодавству.

Дослівно: "Наші льотчики діяли в повітряному просторі нашої держави, це зафіксовано матеріалами об'єктивного контролю. Порушення державного кордону Литовської Республіки не було".

Що передувало: У понеділок Міністерство оборони Білорусі заявило про спробу порушення повітряного простору з боку Литви, Литва в свою чергу заявила про порушення Білоруссю свого державного кордону.

У неділю ввечері в Литві пройшла акція "Шлях свободи" – майже 50 тисяч осіб взялися за руки, утворивши живий ланцюг від Вільнюса до села Мядінінкай біля кордону з Білоруссю на знак солідарності з протестувальниками в цій країні.

Участь у заході взяли президент Литви Гітанас Науседа, експрезиденти Валдас Адамкус і Даля Грібаускайте, голова сейму Вікторас Пранцкетіс, міністри, члени сейму, мери та інші.

Українська правда
Теми: БілорусьЛитва


powered by lun.ua
Головне сьогодні

фотоНа Банковій вимагають звільнити підозрюваних у справі Шеремета

У Німеччині заявили, що є ймовірність отруєння Навального

Білорусь і Литва звинуватили одна одну в порушенні повітряного простору

У Мінську затримали членів Координаційної ради

Зеленський нагородив DZIDZIO, Міхалка і заступника голови Меджлісу

фото, відеоВетерани проводять марш у центрі Києва

Усі новини...
Білорусь
У Кремлі вважають, що опозиція Білорусі не хоче співпрацювати з РФ, там заперечують
У Білорусі затримують глав страйкомів підприємств – ЗМІ
Протести в Білорусі: МВС склало 79 протоколів, нарахувало 20 тисяч людей
Останні новини
16:38
Турчинов каже, що зараз є можливість відвоювати Крим
16:11
У Міноборони Білорусі припустили, що в кульках із Литви могла бути отрута чи вибухівка
15:58
У Харкові відкрили перший в Україні ЦНАП у сфері нерухомості
15:40
фотоНа Банковій вимагають звільнити підозрюваних у справі Шеремета
15:33
Єврокомісія схвалила пакет пропозицій для посилення торгівлі з Україною
15:28
У Кремлі вважають, що опозиція Білорусі не хоче співпрацювати з РФ, там заперечують
15:13
США продовжать наполягати, щоб РФ повернула Україні контроль над її територією
15:03
У Білорусі затримують глав страйкомів підприємств – ЗМІ
14:47
Кулеба: Україна зацікавлена у демократичній Білорусі, прізвище лідера другорядне
14:36
Парламентарі 12 країн закликали світ не забувати про агресію РФ проти України
Усі новини...