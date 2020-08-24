У Міноборони Білорусі припустили, що в кульках із Литви могла бути отрута чи вибухівка

У Міністерстві оборони Білорусі запевняють, що не порушували державний кордон Литви під час інциденту ввечері 23 серпня і припустили, що в повітряних кульках, запущених Литвою на кордоні, могли бути вибухові або отруйні речовини.

Джерело: заступник командувача Військово-повітряними силами і військами протиповітряної оборони полковник Олег Орлов, повідомляє Міноборони Білорусі

Деталі: Орлов зазначив, що в Білорусі розглядають інцидент як провокацію з боку Литви.

Дослівно: "По-перше, будь-який кордон будь-якої держави є недоторканним, і це не залежить ані від того, який напрямок вітру на даний момент в районі кордону, ні від бажання громадян, скажімо так, пожартувати, позапускати кульки.

По-друге, ці на перший погляд нешкідливі кульки несуть в собі загрозу безпеці польотів, в тому числі й цивільними судами.

І, по-третє, ніхто не знає, яка підвіска у цих кульок. Вона може бути абсолютно різна: вибухові речовини, отруйні речовини і так далі".

Деталі: Орлов підкреслив, що дії білоруських льотчиків він оцінює "як абсолютно відповідні" білоруському і міжнародному законодавству.

Дослівно: "Наші льотчики діяли в повітряному просторі нашої держави, це зафіксовано матеріалами об'єктивного контролю. Порушення державного кордону Литовської Республіки не було".

Що передувало: У понеділок Міністерство оборони Білорусі заявило про спробу порушення повітряного простору з боку Литви, Литва в свою чергу заявила про порушення Білоруссю свого державного кордону.

У неділю ввечері в Литві пройшла акція "Шлях свободи" – майже 50 тисяч осіб взялися за руки, утворивши живий ланцюг від Вільнюса до села Мядінінкай біля кордону з Білоруссю на знак солідарності з протестувальниками в цій країні.

Участь у заході взяли президент Литви Гітанас Науседа, експрезиденти Валдас Адамкус і Даля Грібаускайте, голова сейму Вікторас Пранцкетіс, міністри, члени сейму, мери та інші.