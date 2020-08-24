В Минобороны Беларуси допустили, что в шариках из Литвы мог быть яд или взрывчатка

В Министерстве обороны Беларуси уверяют, что не нарушали государственную границу Литвы во время инцидента вечером 23 августа и допустили, что в воздушных шариках, запущенных Литвой на границе, могли быть взрывчатые или ядовитые вещества.

Источник: замкомандующего Военно-воздушными силами и войсками противовоздушной обороны полковник Олег Орлов, сообщает Минобороны Беларуси

Детали: Орлов отметил, что в Беларуси рассматривают инцидент как провокацию со стороны Литвы.

Дословно: "Во-первых, любая граница любого государства является неприкосновенной, и это не зависит, ни от того, какое направление ветра на данный момент в районе границы, ни от желания граждан, скажем так, пошутить, позапускать шарики.

Во-вторых, эти на первый взгляд безобидные шарики несут в себе угрозу безопасности полетов, в том числе и гражданскими судами.

И, в-третьих, никто не знает, какая подвеска у этих шариков. Она может быть абсолютно различная: взрывчатые вещества, ядовитые вещества и так далее".

Детали: Орлов подчеркнул, что действия белорусских летчиков он оценивает "как абсолютно соответствующие" белорусскому и международному законодательству.

Дословно: "Наши летчики действовали в воздушном пространстве нашего государства, это зафиксировано материалами объективного контроля. Нарушения государственной границы Литовской Республики не было".

Что предшествовало: Ранее в понедельник Министерство обороны Беларуси заявило о попытке нарушения воздушного пространства со стороны Литвы, Литва в свою очередь заявила о нарушении Беларусью своей государственной границы.

В воскресенье вечером в Литве прошла акция "Путь свободы" — почти 50 тысяч человек взялись за руки, образовав живую цепь от Вильнюса до находящейся у границы с Беларусью деревни Мядининкай в знак солидарности с протестующими в этой стране.

В мероприятии участвовали президент Литвы Гитанас Науседа, экс-президенты Валдас Адамкус и Даля Грибаускайте, председатель сейма Викторас Пранцкетис, министры, члены сейма, мэры и др.