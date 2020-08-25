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На Буковині вкотре більше 200 нових хворих на COVID-19

Вівторок, 25 серпня 2020, 00:21

24 серпня у Чернівецькій області виявили 204 хворих на коронавірус. 

Джерело: голова Чернівецької ОДА Сергій Осачук у facebook

Деталі: Таку кількість хворих обласна лабораторія підтвердила під час дослідження 564 зразків.

Цього ж дня одужали лише 29 осіб. Загалом в області за час пандемії зареєстрували 9371 випадок зараження. Наразі змогли побороти хворобу вже 5920 буковинців. 

 
Фото: Сергій Осадчук

Що передувало: 23 серпня в Чернівецькій області зафіксували 241 новий випадок зараження коронавірусом. Одужали цього дня 39 пацієнтів. 

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Теми: коронавірусЧернівецька область


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