На Буковині вкотре більше 200 нових хворих на COVID-19
Вівторок, 25 серпня 2020, 00:21
24 серпня у Чернівецькій області виявили 204 хворих на коронавірус.
Джерело: голова Чернівецької ОДА Сергій Осачук у facebook
Деталі: Таку кількість хворих обласна лабораторія підтвердила під час дослідження 564 зразків.
Цього ж дня одужали лише 29 осіб. Загалом в області за час пандемії зареєстрували 9371 випадок зараження. Наразі змогли побороти хворобу вже 5920 буковинців.
Що передувало: 23 серпня в Чернівецькій області зафіксували 241 новий випадок зараження коронавірусом. Одужали цього дня 39 пацієнтів.
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Нагадаємо:
- За минулу добу, 23 серпня, в Україні було зафіксовано 1799 випадків коронавірусу, 22 хворих померло і 289 – одужало.
Українська правда