На Буковине в который раз более 200 новых больных COVID-19
Вторник, 25 августа 2020, 00:21
24 августа во Черновицкой области обнаружили 204 больных коронавирусом.
Источник: председатель Черновицкой ОГА Сергей Осачук в facebook
Детали: Такое количество больных областная лаборатория подтвердила в ходе исследования 564 образцов.
В этот же день выздоровели только 29 человек. Всего в области за время пандемии зарегистрировали 9371 случай заражения. Сейчас смогли побороть болезнь 5920 буковинцев.
Что предшествовало: 23 августа в Черновицкой области зафиксировали 241 новый случай заражения коронавирусом. Выздоровели в этот день 39 пациентов.
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Напомним:
- За прошедшие сутки, 23 августа, в Украине было зафиксировано 1799 случаев коронавируса, 22 больных умерло и 289 – выздоровели.
Украинская правда