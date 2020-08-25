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На Буковине в который раз более 200 новых больных COVID-19

Вторник, 25 августа 2020, 00:21

24 августа во Черновицкой области обнаружили 204 больных коронавирусом.

Источник: председатель Черновицкой ОГА Сергей Осачук в facebook

Детали: Такое количество больных областная лаборатория подтвердила в ходе исследования 564 образцов.

В этот же день выздоровели только 29 человек. Всего в области за время пандемии зарегистрировали 9371 случай заражения. Сейчас смогли побороть болезнь 5920 буковинцев.

 
Фото: Сергей Осадчук

Что предшествовало: 23 августа в Черновицкой области зафиксировали 241 новый случай заражения коронавирусом. Выздоровели в этот день 39 пациентов. 

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Напомним:

Украинская правда
Темы: коронавирусЧерновицкая область


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